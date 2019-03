Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (15.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Es laufe wieder an der Börse für Altria. Seit Mitte Januar befinde sich die Aktie des Marlboro-Herstellers in einem mustergültigen Aufwärtstrend. Die Nachricht vom Vorstandswechsel bei der US-Gesundheitsbehörde FDA habe nur kurz geschockte. "Aktionär"-Leser lägen seit dem Tipp im Februar bereits 13% vorne.Altria sei das Stehaufmännchen an der Börse. Milliardenklagen, sinkende Umsätze, neue Wettbewerber - bislang habe die Aktie des Tabakkonzerns noch jeden Dämpfer weggesteckt. So auch dieses Mal: Trotz Befürchtungen, die FDA könnte weiter mobil machen gegen E-Zigaretten, drehe der Titel an der Börse auf - und habe nun die 200-Tage-Linie geknackt. Ein 1A-Kaufsignal.Die Börse verliere offenbar die Angst davor, dass die FDA den Siegeszug von E-Zigaretten nachhaltig stoppen könne. Doch zu viel Optimismus sei unangebracht, gelte der neue FDA-Chef und Krebs-Spezialist Ned Sharpless doch als großer Kritiker der Tabakbranche. Sharpless habe seinen Vorgänger an der FDA-Spitze, Scott Gottlieb, in seinem Kampf gegen aromatisierte E-Zigaretten unterstützt. Diese Epidemie müsse eingedämmt werden, habe Sharpless gesagt.Doch Fakt sei: Obwohl seit Jahrzehnten bekannt sei, wie gefährlich das Rauchen sei, gebe es immer noch Millionen Raucher. Trotz aller Bemühungen der FDA, trotz all der Schockbilder auf den Zigarettenpackungen und trotz aller Aufklärungskampagnen. Sharpless wisse, wie schwer der Kampf werde und wie lange er wahrscheinlich dauern werde. Mittlerweile sehe das auch die Börse so. Außerdem wisse noch niemand, ob Sharpless den Anti-Tabak-Kurs Gottliebs genauso fortsetzen werde. Selten sei ein FDA-Chef die Branche derart aggressiv angegangen wie Gottlieb.Angesichts dessen sei der Einstieg Altrias zwar teuer, aber sinnvoll. Das gelte auch für einen anderen Milliardenmarkt: Cannabis. Altria habe sich im Dezember für 1,8 Milliarden Dollar am Marihuana-Hersteller Cronos beteiligt.Die Altria-Story sei wieder attraktiv. Nach dem Break über den GD200 habe die Aktie kurzfristig Luft bis 60 Dollar. Neuer Stopp des "Aktionär" liegt bei 40 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.03.2019)