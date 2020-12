Börsenplätze Altria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

35,68 EUR +0,42% (14.12.2020, 11:59)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

43,00 USD +0,12% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (14.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Altria-Aktie habe zuletzt (1 Monat: +7%) von dem verbesserten Aktienmarktumfeld profitiert, ausgelöst von den positiven Studiendaten zu Covid-19-Impfstoffen, die die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhe. Für Impulse habe zudem die Zulassung des Tabak-Heizgeräts IQOS 3 (am 07.12.) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA gesorgt. IQOS sei der Nachfolger des Modells IQOS 2.4 und enthalte eine Reihe von Verbesserungen (u.a. langlebigere Batterie, kürzere Ladezeiten, neuer Öffnungsmechanismus).Des Weiteren habe Altria Anfang Dezember auf einer Investorenkonferenz nochmals den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt und rechne weiterhin mit einem Anstieg des bereinigten EPS von 2% bis 4% auf 4,30 bis 4,38 USD, was Lusebrink für erreichbar halte.Lusebrink belasse seine Erwartungen für 2020 (u.a. bereinigtes EPS: 4,34 USD) unverändert und hebe sie für 2021 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 4,47 (alt: 4,35) USD) an. Als Belastungsfaktoren sehe der Analyst v.a. die schwache operative Entwicklung bei der Beteiligung JUUL, die zunehmenden staatlichen Restriktionen (v.a. bei E-Zigaretten, Tabak-Heizgeräten) sowie die stärkere Ausrichtung von Fonds- und Pensionsgesellschaften auf ethische Investments. Dem gegenüber stünden v.a. Profitabilitätsfortschritte, Produktinnovationen, die herausragende Marktposition sowie die attraktive Dividendenpolitik.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt daher sein "halten"-Rating für die Altria-Aktie. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link