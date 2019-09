Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (27.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Altria habe den bereinigten EPS-Ausblick für 2019 leicht angehoben und erwarte nun einen Anstieg um 5% bis 7% (zuvor: +4% bis +7%) y/y auf 4,19 bis 4,27 (zuvor: 4,15 bis 4,27) USD. Der Ausblick für den US-Zigarettenmarkt für 2019 (Absatz: -5% bis -6% y/y) sei bestätigt worden. Die Verhandlungen über eine Fusion mit Philip Morris International (PMI) seien nach Unternehmensangaben gescheitert, was für den Analysten angesichts der jüngsten Regulierungsproblematik bei E-Zigaretten nach mehreren Todesfällen in den USA, worunter vor allem die Altria-Beteiligung JUUL Labs (35%-Anteil; Investition von 12,8 Mrd. USD) leide, nicht überraschend komme.Altria und PMI würden aber ihre Zusammenarbeit bei der Vermarktung des Tabak-Heizprodukts IQOS in den USA fortsetzen. Zudem komme es zu einem Führungswechsel beim E-Zigarettenhersteller JUUL Labs, wo CEO und Mitgründer Burns das Unternehmen mit sofortiger Entwicklung verlasse und durch den erfahrenen Altria-Manager Crosthwaite, der bisher für die Wachstumsstrategie bei Altria verantwortlich gewesen sei, ersetzt werde.Der Analyst sehe dies als sinnvolle Reaktion auf die aktuellen Probleme von JUUL Labs (Untersuchungen wegen Todesfällen bei E-Zigaretten und illegaler Marketingaktivitäten) an. Er hebe seine EPS-Prognose für 2019 (berichtet: 3,87 (alt: 3,85) USD; bereinigt: 4,19 (alt: 4,13) USD) und 2020 (berichtet/bereinigt: 4,20 (alt: 4,18) USD) an.