Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

53,39 EUR -0,34% (13.03.2018, 13:45)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 66,00 +0,35% (13.03.2018, 14:26, vorbörslich)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien.

(13.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors:Aktienanalystin Bonnie Herzog von Wells Fargo Advisors rechnet im Hinblick auf die Aktien von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors sind der Ansicht, dass die Volumenschwäche von Marlboro im Aktienkurs von Altria Group Inc. bereits mehr als ausreichend eingepreist ist.Die Analysttin Bonnie Herzog rechnet in Q1 mit einer sequenziellen Verbesserung des Marktanteils. Schon bald dürfte es bei Zigaretten zu einer Preiserhöhung kommen. Dies sei ein wesentlicher Treiber für Altria um Margensteigerungen zu erzielen. Bis 2020 dürfte Altria ein zweistelliges Gewinnwachstum erzielen.In ihrer Altria-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 85,00 USD.Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:53,30 EUR -0,15% (13.03.2018, 13:06)