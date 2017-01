Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

66,099 EUR +0,23% (25.01.2017, 13:51)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

USD 70,76 (24.01.2017)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (25.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Altria-Aktie sei jetzt auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Nach dem Zusammenschluss von BAT und Reynolds seien Tabak-Aktien wieder in, schließlich erhöhe die Fusion den Druck auf die Wettbewerber. Ein Übernahmekandidat: Altria. Die Analysten von Wells Fargo würden die Wahrscheinlichkeit, dass Philip Morris International das ehemalige Schwesterunternehmen übernehme, auf 70% schätzen.Doch nicht nur die Übernahmefantasie habe das Wertpapier auf ein neues Rekordhoch getrieben. Auch die Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe habe Investoren zum Einstieg animiert. Ferner könnte Altria schon bald iqos in den USA einführen. Der Antrag auf Einführung der E-Zigarette, die in Japan sensationell angekommen sei, liege aktuell der FDA vor. In den nächsten Wochen sollte die Entscheidung fallen.Die Altria-Aktie ist immer noch ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2017)Börsenplätze Altria-Aktie: