Bild: Altersvorsorge sollte bereits in jüngeren Jahren aktiv angegangen werden.

Bildquelle: wir_sind_klein via pixabay.com



Altersvorsorge – Ja! Aber auch mit Aktien?

Die private Altersvorsorge konnte besonders in den letzten Jahren an Bedeutung gewinnen. Mit zu den bekanntesten Neuvertretern dieser Kategorie gehören unter anderem die Kapitalanlagen in Bezug auf Aktien & Co., welche im Grunde keine Neuheit darstellen, doch den nachgesagten, unseriösen Charakter des Glückspiels mehr und mehr verlieren.



Denn klar ist, dass vor allem diejenigen, die stets einen gewissen Teil ihres passiv arbeitenden Vermögens auf den globalen Finanzmärkten angelegt haben und grundsätzlich am generellen Marktgeschehen beteiligt waren, über die Jahre hinweg mit satten Renditen rechnen konnten. Zweifellos gibt es hier gewisse Einbrüche zu beachten, die sich im Zuge von externen Krisen (bspw. durch COVID-19) oder auch ganz markttypisch entwickeln können. Mit solchen Schwankungen muss als langfristiger Anleger gerechnet werden. Kann mit solchen Eventualitäten umgegangen werden, steht dem langfristigen Erfolg einer solcher Aktien- oder auch Fond-Anlage in den meisten Fällen kaum noch etwas entgegen.



Selbstverständlich muss nicht unmittelbar zu gewissen Aktien-Paketen gegriffen werden. Zum einen existieren noch weitere Spar- und Altersvorsorgemöglichkeiten und zum anderen stehen auch unter anderem sicherere Varianten zur Verfügung – beispielsweise in Form von Anleihen.

Unabhängig von den individuellen Herangehensweisen eines jeden sollte die Möglichkeit des Investierens an den Finanzmärkten jedoch in möglichst umfassender Gänze betrachtet werden - spekulative Day-Trading-Geschichten seien an dieser Stelle jedoch einmal außen vor gelassen.



In vielen Fällen kann es sich schlichtweg als lukrativ herausstellen, zumindest einen kleinen Teil des Vermögens, etwas aktiver arbeiten zu lassen und das womöglich in Form einer ETF-Anlage – unter der Voraussetzung, dass man sich im Vorfeld angemessen darüber informiert hat. Informationen über Aktien & Co. sind im Übrigen weitläufig zu erreichen.



Schlussendlich kommt es allen voran darauf an, dass man zeitnah sowohl mit dem Informieren als auch mit dem daraus resultierenden Auswahlprozess geeigneter Altersvorsorge-Möglichkeiten beginnt, die am ehesten zu einem passen, um die Chancen fürs Alter nicht einfach ins Land streichen zu lassen. (01.12.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für das Alter vorzusorgen stellt sich stets als eine hilfreiche Idee heraus. Bereits im vergleichsweise jungen Alter werden viele damit konfrontiert, sich mit Themen der Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Doch trotz vieler Warnungen und düsterer Voraussichten bezüglich der gesetzlichen Rente reagieren viele noch zu abwartend anstatt reagierend. Stattdessen möchte man im hier und jetzt weiterhin konsumieren – und das ohne Anwendung einer langfristigen Weitsicht. Den gewünschten Standard im Alter können sich mit dieser Lebensweise dann jedoch nur noch wenige leisten.Aufgrund des demografischen Wandels und des damit einhergehenden sinkenden Rentenniveaus sollte es somit möglichst schnell deutlich werden, dass Tatsache etwas getan werden sollte, während man sich noch in seinen 20ern oder 30ern befindet. Das Vorhaben der eigenen Altersvorsorge erscheint somit aktueller und vor allem prägnanter denn je. Doch all diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die ersten Male mit Begriffen wie Riester-Rente, Kapitalanlagen oder auch der Rürup-Rente befassen, dürften auf die Schnelle ihre Schwierigkeiten haben, zwischen diesen ganzen Varianten die richtige individuelle Lösung für die eigene Lebenssituation zu finden.Praktischerweise steht man bei dieser Problematik jedoch nicht alleine da. Besteht Interesse daran, sich diesbezüglich passende Überblicke einzuholen, lassen sich verschiedene Anbieter finden, mit denen anpassungsfähige Lösungen gefunden werden können. Deutlich wird nämlich in jedem Fall, dass Altersvorsorge ein sehr individuelles Thema darstellt. Eine universell gültige Lösung existiert im Grunde kaum. Umso wichtiger ist es also, sich adäquat mit den vorhandenen Möglichkeiten zu beschäftigen, um auf diese Weise die effizienteste Herangehensweise ausmachen zu können, sobald es darum geht, für das eigene spätere Leben vorzusorgen. Altersvorsorge bei Finanzen.de lässt sich bereits ein passendes Angebot zusammenstellen, mit welchem speziell diejenigen eine passende Auswahl finden dürften, die nicht unbedingt die Zeit sowie die Lust haben, sich für längere Zeit intensiv mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen.Vergleichsweise einfach lässt sich auf diese beispielhafte Weise ein Paket zusammenschnüren, mit dem die eigene Lebenssituation möglichst effizient aufgefangen wird. Nicht zuletzt lassen sich so vermehrt Risiken umgehen, die einem womöglich einholen würden, wenn man sich zwar mit seiner Altersvorsorge beschäftigt, aber unter Umständen nicht die potenziell beste Variante wählt. Fällt dieser Fehler dann erst einmal auf, wäre es meistens bereits zu spät. Schon im frühen Alter einen professionellen Berater zur Seite zu holen, geht somit in den allermeisten Fällen mit signifikanten Vorteilen einher, unabhängig davon, an welcher Stelle man sich letzten Endes konkret beraten und informieren lassen möchte.