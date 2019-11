Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.178,60 EUR +0,29% (21.11.2019, 14:30)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.301,86 USD -0,82% (20.11.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (21.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie sei in den vergangenen Tagen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Aktienprofi verweise darauf, dass es operativ für das Unternehmen laufe. Momentan stehe Alphabet aber unter massivem politischem Druck im Zuge der bevorstehenden Wahlen in den USA. Es werde von den Tech-Konzernen verlangt, dass wenn sie politische Themen aufgreifen würden, sollten diese vernünftig aufbereitet werden. Es müsse verhindert werden, dass sich ausländische Mächte in die Wahl einmischen könnten. Der politische Druck habe dem Kurs der Alphabet-Aktie bisher nicht besonders geschadet, aber es könnte in den kommenden Wochen noch ein Thema werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.178,20 EUR -0,15% (21.11.2019, 14:13)