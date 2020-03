Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (16.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Mit einem Minus von mehr als 30 Prozent zähle die Alphabet-Aktie zu den großen Verlierern der Coronakrise. Aktuell würden die Papiere der Konzernmutter des Suchmaschinen-Giganten Google auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2019 notieren. Jedoch zeige der genaue Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal, dass das Unternehmen aktuell stärker dastehe denn je.So seien die Umsatzerlöse im vergangenen Geschäftsjahr um 18 Prozent auf 161,9 Milliarden Dollar gestiegen. Gleichzeitig habe der Nettogewinn um rund 12 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar zulegen können. Zudem verfüge der Konzern über flüssige Mittel in Höhe von 119,7 Milliarden Dollar und damit mehr als genug, um die Gesamtverbindlichkeiten zu begleichen.Dabei komme der Großteil der Umsatzerlöse weiterhin von Werbeeinnahmen aus dem Geschäftsbereich Google Search, indem das Unternehmen seine Suchmaschine Google bilanziere. Im Berichtszeitraum seien diese Einnahmen um 15 Prozent auf mehr 98 Milliarden Dollar gestiegen. Insgesamt trage die Sparte mehr als 60 Prozent zum Gesamtergebnis bei.Ein weiteres Standbein von Alphabet sei die hauseigene Video-Plattform YouTube. Im vergangenen Jahr hätten die YouTube-Werbeeinnahmen um rund 36 Prozent auf mehr als 15 Milliarden Dollar zulegen können. Damit habe YouTube allein durch seine Werbeeinnahmen weitere 9,4 Prozent zum Gesamtergebnis beigetragen.Die Ergebnisse der Unternehmenssparte Google Cloud würden daher auf den ersten Blick relativ bedeutungslos wirken: Lediglich 5,5 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschafte der Konzern aktuell im Cloud-Geschäft. Allerdings liege hier der Teufel im Detail: So habe das Umsatzwachstum stolze 52,7 Prozent betragen.So verzeichne Italien aufgrund des Shutdowns eine deutlich höhere Internetnutzung der privaten Haushalte. Dies wiederum münde in deutlich mehr Suchanfragen bei Google und Videoaufrufen bei YouTube.Doch der Konzern biete nicht nur eine Suchmaschine und Video-Plattform, sondern mit der Google-Cloud, dem E-Mail-Provider Gmail und dem Onlinespeicher-Dienst Google Drive ein breites Repertoire, um selbst bei einem Shutdown ortsunabhängig kommunizieren und arbeiten zu können.Nachdem die Alphabet-Aktie zuletzt unglücklich unter den Stopp bei 1.200 Euro gefallen ist, rät "Der Aktionär" in der aktuellen Ausgabe zum Wiedereinstieg, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Die langfristigen Aussichten bei Alphabet seien weiterhin traumhaft. Das langfristige Kursziel liege bei 1.500 Euro. Zur Absicherung sollten Neueinsteiger jedoch einen Stopp bei 900,00 Euro platzieren. (Analyse vom 16.03.2020)