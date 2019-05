Mit Material von dpaAFX



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Aktie von Alphabet starte den heutigen Handelstag mit einem Kursverlust von 2,4 Prozent. Die Google-Aktie reagiere damit auf die Ankündigung, vorerst keine Software mehr an Huawei auszuliefern. Google verliere damit den zweitgrößten Smartphone-Anbieter der Welt als Kunden - Anleger sollten dennoch nicht in Panik verfallen.Wegen der Sanktionen der US-Regierung werde Huawei künftige Smartphone-Modelle vorerst nicht mehr mit vorinstallierten Google-Diensten verkaufen.Google sei für Huawei ein wichtiger Partner, denn das Betriebssystem Android laufe auch auf den Smartphones des chinesischen Herstellers. Alphabet-Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen, denn Android werde weiter auf Huawei-Geräten laufen - wenn auch mit Einschränkungen.Denn die fertigen Android-Versionen würden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung lizenzfrei zur Verfügung gestellt - und mit der Open Source Software würde auch Huawei arbeiten können. In China, wo Google-Dienste wie Gmail oder Maps sowieso gesperrt seien, dürfte dies also kaum Auswirkungen haben.Außerhalb Chinas würden allerdings fast nur Android-Smartphones mit integrierten Google-Diensten verkauft. Diese seien nicht Open Source, sondern müssten bei Google lizenziert werden. Komme es zu einem endgültigen Ende der Zusammenarbeit zwischen Google und Huawei, dürfte dies Folgen außerhalb des chinesischen Marktes haben.Der chinesische Huawei-Konkurrent ZTE sei im vergangenen Jahr von ähnlichen US-Einschränkungen betroffen gewesen und habe zeitweise ihr internationales Geschäft stoppen müssen. Nach einigen Wochen habe ZTE rund 1,4 Milliarden Dollar gezahlt und die Sanktionen seien aufgehoben worden.Eine ähnlich zügige Lösung sei im Falle von Huawei dagegen nicht absehbar. Brancheninsider würden einen klaren Zusammenhang zwischen den Sanktionen gegen chinesische Telekom-Konzerne und dem Handelsstreit sehen.Langfristig orientierte Alphabet-Anleger können aktuell das Geschehen auf der politischen Bühne nur abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)