Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.066,00 EUR -0,06% (04.09.2019, 16:29)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.066,80 EUR -1,26% (04.09.2019, 16:07)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.173,25 USD +0,32% (04.09.2019, 16:19)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (04.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Nun sei es offiziell: YouTube müsse eine Strafe von 170 Millionen Dollar zahlen. Gegen die Zahlung werde ein Verfahren wegen Verletzung der "Children's Online Privacy Protection Rule" der US-Handelsbehörde FTC eingestellt. Die Alphabet-Aktie beeindrucke die Strafzahlung aber nicht. Die Tech-Aktie lege in einem positiven Marktumfeld um knapp ein Prozent zu."YouTube hat seine Popularität bei Kindern als Verkaufsargument gegenüber Firmenkunden benutzt", schreibe der FTC-Vorsitzende Joe Simmons. "Als es jedoch darum ging, die Regeln des COPPA-Gesetzes zu beachten, hat der Konzern ignoriert, dass sich ein Großteil seiner Plattform an Kinder richtet. Für diese Rechtsverletzung gibt es damit keine Entschuldigung."Die COPPA-Regeln würden verlangen, dass Seiten, die sich an Kinder richten, ihre Datensammel-Praktiken offenlegen und das Einverständnis der Eltern bei Kindern unter 13 einholen würden.Investoren sollte die Strafzahlung nicht beunruhigen. Google habe bereits YouTubeKids gestartet, welches eine "sichere Umgebung für Kinder bieten soll". Die Eltern könnten hier, wie es COPPA verlange, regelnd eingreifen, eine Altersgruppe auswählen und somit die Inhalte beschränken.Die Alphabet-Aktie könne ihren Aufwärtstrend weiter fortführen. Zuletzt habe der Unterstützungsbereich bei 1.150 Dollar, wo auch die 50- und 80-Tage-Linie verlaufen würden, gehalten. Der Titel nehme nun die Marke von 1.200 Dollar ins Visier. Ein nachhaltiger Ausbruch gebe freie Luft bis zum Allzeithoch.Anleger lassen die Gewinne laufen - auch wenn es regulierungspolitisch weiterhin rau zugeht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link