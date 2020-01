Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.321,00 EUR +1,83% (17.01.2020, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.320,20 EUR +1,40% (17.01.2020, 16:30)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.465,54 USD +1,06% (17.01.2020, 16:16)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (17.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Nach Apple, Amazon.com und Microsoft habe nun auch Alphabet als vierter US-Konzern die magische Marke von einer Billion USD geknackt. Hierzu habe es genügt, dass die Alphabet-Aktie im gestrigen Börsenhandel ein leichtes Kursplus von 0,9% erzielt habe.Die Alphabet-Aktie habe im letzten Jahr über 27% zugelegt. Auch fundamental und technisch stehe das Papier sehr gut da, sodass einer Fortsetzung der Kursrally nichts im Wege stehen sollte. Der investierte Anleger lasse seine Gewinne laufen. Der interessierte Anleger an der Seitenlinie könne eine erste Position aufbauen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: