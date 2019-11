Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (07.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Intime Beziehungen zu Mitarbeitern sollten sich Führungskräfte in großen Unternehmen lieber sparen. Das habe diese Woche McDonald's-Chef Steve Easterbrook auf die harte Tour lernen müssen - und seinen Posten räumen. Nun habe die Google-Mutter Alphabet eine Untersuchung gegen Führungskräfte des eigenen Unternehmens eingeleitet.Dabei gehe es um ein mögliches Fehlverhalten des Alphabet-Chef-Justiziars David Drummond - und den Umgang mit entsprechenden Vorwürfen. Die Ex-Angestellte Jennifer Blakely habe vergangenen Monat behauptet, Drummond habe nach einer außerehelichen Affäre ihren gemeinsamen Sohn verstoßen. Drummond solle zudem weitere Affären in der Firma gehabt haben. Er bestreite das: "Anders als Jennifer habe ich nie etwas mit Mitarbeitern von Google oder Alphabet angefangen."Drummond habe diese Woche Alphabet-Aktien im Wert von 27 Millionen Dollar verkauft und allein im vergangenen Jahr 47 Millionen Dollar Gehalt kassiert. Er sei mit einer Angestellten der Google-Rechtsabteilung verheiratet.Der Alphabet-Aufsichtsrat lasse nun untersuchen, wie Führungskräfte mit Beschwerden über sexuelle Belästigung und ähnliche Fälle umgegangen seien, berichte CNBC. Eine Alphabet-Sprecherin habe bestätigt, dass eine Untersuchungskommission eingerichtet worden sei. Dies sei bereits Anfang des Jahres geschehen, nachdem Aktionäre die Führungsebene verklagt hätten. Der Vorwurf: Fehltritte im sexuellen Bereich seien vertuscht worden. Damals sei es um Andy Rubin gegangen. Alphabet habe Rubin entlassen und ihm 90 Millionen Dollar gezahlt, nachdem eine interne Untersuchung ergeben haben solle, dass Rubin sexuell übergriffig geworden sei. Rubin bestreite die Vorwürfe.Alphabet bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link