Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (12.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Egal ob Facebook, Amazon, Alphabet oder Apple - alle seien sie aktuell im Fokus der US-Behörden. Mehrere Untersuchungen seien von unterschiedlichen staatlichen Stellen eingeleitet worden. Im Kern gehe es dabei um die Marktmacht der Großkonzerne.Das Justizministerium, die Handelsbehörde, der Kongress und mehrere Bundesstaaten würden die Geschäfte der großen US-Tech-Firmen Facebook, Amazon, Alphabet und Apple prüfen. Denkbar seien dabei die unterschiedlichsten Folgen. Selbst eine Zerschlagung der Konzerne in ihre unterschiedlichen Segmente sei als Lösung denkbar, habe erst kürzlich der Leiter des Kartellamtes des US-Justizministeriums Makan Delrahim bestätigt.Wann Ergebnisse feststehen könnten, habe jetzt sein Vorgesetzter, der US-Justizminister William Barr durchblicken lassen. Barr hoffe, dass die Ermittlungen des Justizministeriums bereits nächstes Jahr abgeschlossen würden. "Seitdem wir im Juli ernsthaft starteten, ging es sehr schnell voran", so der Justizminister. Es gehe bei den Untersuchungen nicht ausschließlich um Verletzungen des Kartellrechts, jedoch stünden wettbewerbsrechtliche Fragen im Mittelpunkt, so Barr.Die Ermittlungen gegen Big-Tech würden klar ein Umdenken der US-Regierung zeigen, wie künftig mit Großkonzernen umgegangen werden solle. Ein Vergleich mit dem Vorgehen gegen Microsoft Ende der 90er Jahre hinke jedoch - eher sei die Situation mit der Zerschlagung des Rockefeller-Imperiums Standard Oil zu vergleichen. Selbst wenn es nicht zur Zerschlagung komme, könnten am Ende Milliardenstrafen wie bereits in Europa oder zwingende Veränderungen an den Geschäftsmodellen stehen.Zahlreiche Analysten würden daher erwarten, dass potenzielle Klagen im kommenden Jahr negative Auswirkungen auf die Performance der Tech-Aktien haben könnten. Denn eines könne die Wall Street ähnlich wenig leiden wie sinkende Gewinne: unkalkulierbare Unsicherheiten.Aktuell könnten Anleger von Facebook, Amazon, Alphabet und Apple jedoch noch ruhig schlafen. Vor Weihnachten werde mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Verfahren eingeleitet. Es gilt also vorerst: Dabeibleiben und die teils stattlichen Kursgewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link