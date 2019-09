Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Am 15. Oktober solle die Katze aus dem Sack gelassen werden. Google habe angekündigt, ein Presseevent in New York abzuhalten, auf dem höchstwahrscheinlich neue Informationen zum neuen Pixel 4 veröffentlicht würden. Bereits im Juni seien hierzu erste Details bekannt geworden.Doch das Smartphone solle nicht das einzige sein, was neu vorgestellt werde. Laut dem Blog The Verge sollten auch das Pixelbook 2 sowie neue Google Home-Lautsprecher präsentiert werden."Made by Google" laute das offizielle Motto der Veranstaltung. Das neue Pixel werde aller Voraussicht nach eine Dual-Hauptkamera, sechs Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher besitzen.Optisch dürfte Google im Gegensatz zum Konkurrenten Apple, der letzte Woche die neue iPhone-Reihe präsentiert habe, mehr auf Funktionalität setzen. Spekuliert werde derweil noch, ob die Geräte über eine Gesichtserkennung oder einen Fingerabdrucksensor verfügen würden.Aktuell könne vor allem Konkurrent Apple mit starken Vorbestellungen in China auftrumpfen. Beim Pixel 4 sei ein ähnlicher Erfolg wohl eher unrealistisch. Dennoch habe die Alphabet-Aktie in den letzten Wochen stark zulegen können und befinde sich auf Kurs Richtung Allzeithoch. Dieses befinde sich bei rund 1.297 Dollar.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 17.09.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.