Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Konzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google treibe den Ausbau seiner Cloud-Dienste weiter voran. Am Mittwoch habe die Cloud-Abteilung von Google bekannt gegeben, dass sie mit der britischen Regierung eine Vereinbarung unterzeichnet habe, die Behörden einen Rabatt auf die Cloud-Dienste des Technologiegiganten gewähre. Unterdessen könne die Alphabet-Aktie weiter zulegen.Das Abkommen ermögliche es Organisationen des öffentlichen Sektors wie Regierungsabteilungen, Gemeinderäten und Einrichtungen des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS), einen Rabatt zu erhalten, der auf ihren geschätzten Ausgaben für die Cloud-Plattform von Google für die nächsten zwei Jahre basiere."Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns, da wir die Ergebnisse unserer gezielten Investition in Cloud-Services und -Lösungen sehen, die auf den öffentlichen Sektor zugeschnitten sind", habe Mark Palmer, Leiter des öffentlichen Sektors EMEA bei Google Cloud, gesagt.Die Alphabet-Aktie könne unterdessen weiter zulegen und befinde sich aktuell nur noch rund sechs Prozent unterhalb ihres Rekordhochs aus dem Februar (1.530,74 Dollar). Die nächsten markanten Widerstände würden sich bei rund 1.486 und 1.500 Dollar befinden. Würden die Bullen es schaffen, auch diese Marken zu knacken, dann wäre der Weg zu neuen Höchstständen frei. Nach unten diene die Marke bei 1.403 Dollar als robuste Unterstützung.Alphabet habe bisher zu wenig getan, um aus der Corona-Krise mehr Profit zu schlagen. Statt sich auf neue Produktinnovationen und strategisch wichtige Übernahmen zu fokussieren, hätten in den letzten Tagen und Wochen eher Kosteneinsparungen im Mittelpunkt gestanden. Offensichtlich müsse sich das neue Management rund um Sundar Pichai erst finden.Die Alphabet-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov. "Der Aktionär" favorisiert aktuell jedoch die anderen vier Werte aus dem GAFAM-Index. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alphabet.