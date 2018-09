Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Autos der Nissan-Renault-Mitsubishi Allianz würden in der Zukunft intelligenter - sie würden mit Googles Android ausgerüstet. Damit schnappe sich der Tech-Riese einen großen Teil des Infotainment Markts - die drei Automobilproduzenten hätten zusammen 2017 etwa 10,6 Mio. Fahrzeuge abgesetzt. Die ersten Autos mit Android sollten im Jahr 2021 vorgestellt werden."Unser Ziel ist es, dasselbe Kundenerlebnis anzubieten, egal ob man Auto fährt oder am Handy ist", habe Hadi Zablit von der französisch-japanischen Auto-Allianz gesagt. Mit dem Android-Betriebssystem erhalte der Nutzer Zugang zu Maps, Music und Play Store - alles gesteuert durch einen Sprachassistenten."Grand View Research" zufolge sei der globale Marktanteil der automotiven Infotainment-Systeme 2016 auf etwa 15 Mrd. USD geschätzt gewesen. Abgesehen von dem höheren Marktanteil im Bereich Infotainment, würden die Kunden mehr Zeit mit den Apps verbringen - und zwar bei jeder Autofahrt. Ferner würden Synergien entstehen: Wenn Android das Dashboard im Auto steuere, bestünden Anreize, auch außerhalb des Fahrzeugs Google Produkte zu nutzen.Das Ökosystem der Automotiven-Apps könnte sich auch in steigenden Download-Zahlen äußern. Die Erlöse aus dem Play Store könnten wachsen. Nicht zu vergessen sei die Informationsmenge, die von den Apps im Auto erzeugt werde.Investoren könnten sich trotzdem freuen. Die Partnerschaft sorge für eine weitere langfristige Kursfantasie bei der Aktie. Andere Infotainment-Zulieferer seien hingegen unter Druck geraten. Bis 2021 könne noch viel passieren. In der Zwischenzeit werde insbesondere interessant, ob es Google schaffe, weitere Partnerschaften mit den Riesen wie zum Beispiel der Toyota Group, zu schließen.Jetzt heißt es bei der Alphabet-Aktie erst mal: An Bord bleiben, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link