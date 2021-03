Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.711,20 EUR -0,19% (15.03.2021, 16:12)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.709,00 EUR -0,16% (15.03.2021, 15:53)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.041,98 USD -0,39% (15.03.2021, 15:58)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Immer häufiger gerate Google in den Konflikt mit Regierungen und Justiz. Anleger und Analysten würden jedoch angesichts der guten operativen Ergebnisse dem Internet-Riesen treu bleiben - auch angesichts einer neuen Klage.Weltweit liege Google im Streit mit Behörden und der Justiz. So habe sich der Internet-Konzern erst kürzlich in der Auseinandersetzung um das australische Mediengesetz auf Zahlungen geeinigt. In der EU sei Alphabet in der Vergangenheit vor allem wegen Wettbewerbsverstößen kritisiert und mit Strafen belegt worden. Und in den USA hätten 38 Bundesstaaten Mitte Dezember eine Klage wegen einer angeblichen illegalen Monopolstellung eingereicht.Aktuell habe es Google verpasst eine Sammelklage abzuwenden, in welcher der Konzern beschuldigt werde, auch im Inkognito-Modus des Chrome-Browsers Daten zu sammeln. Die Klage sei von einem US-Richter zugelassen worden, da es Google unterlassen habe seine User darauf hinzuweisen, dass auch im Inkognito-Modus, der nur die Speicherung von Daten durch den Browser unterbinde, Webseiten weiterhin über Google-Tracker Daten sammeln würden.Das weit verbreitete Missverständnis, das der private Modus im Internet "unsichtbar" mache, könnte in den USA nun bedeutende finanzielle Konsequenzen für Google haben und Schadensersatzforderungen in einer Höhe von bis zu fünf Milliarden Dollar nach sich ziehen.Trotz der ständigen Reibereien bleibe der Markt unbeeindruckt und die Alphabet-Aktie notiere nur knapp unter ihrem Allzeithoch bei 2.145 Dollar. Kein Wunder, denn das Google-Papier werde unverändert von der starken Performance des vergangenen Quartals getragen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten Anfang Februar über den Erwartungen gelegen.Bisherige Strafen wie die drei Kartellstrafen von insgesamt über acht Milliarden Euro durch die EU-Kommission hätten die Anleger in der Vergangenheit kalt gelassen. Der Fokus liege klar auf dem operativen Geschäft - und hier würden die Zahlen stimmen. Solange sich das Sentiment hier nicht ändere, weil beispielsweise in den USA größere politische Geschütze aufgefahren würden, bleibe der Alphabet-Aktie noch einiges an Kurspotenzial.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Alphabet-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link