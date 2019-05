Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund zehn Prozent sei es für die Alphabet-Aktie nach den Quartalszahlen bergab gegangen. In der Analystenkonferenz nenne die Unternehmensführung insbesondere YouTube als Grund für den schwächelnden Werbe-Umsatz - doch biete auch gleich eine Lösung an.Der Werbeumsatz von Google sei im ersten Quartal nur um 15 Prozent angewachsen - im Vorjahr seiem es noch 24 Prozent gewesen. Laut Finanzchefin Ruth Porat seien es insbesondere Änderungen an dem YouTube-Algorithmus gewesen, der für weniger Engagement und Umsatzwachstum gesorgt habe.So seien beispielsweise die Werbe-Möglichkeiten für Videos, auf denen YouTube Fake-News oder Verschwörungstheorien vermute, deutlich eingeschränkt worden. Die kurzfristigen Erlöse würden damit hinter die langfristige Entwicklung der Marke YouTube gestellt.Zudem habe YouTube-Chef Robert Kyncl bereits eine Lösung parat: "Während jede andere Medienfirma auf eine Paywall setzt, werden wir in die entgegengesetzte Richtung gehen."Es bleibe abzuwarten, ob selbstproduzierter Content auch durch Werbung finanziert werden könne. Doch die Entscheidung, langfristig auf eigenen Content und den Schutz der Marke YouTube vor Fake-News zu setzen, sei positiv zu werten.Charttechnisch müsse die Aktie jedoch erst einmal den Abwärtstrend bremsen. Die Marken im Bereich der 90- und 200-Tage-Linie bei 1.147 beziehungsweise 1.148 Dollar könnten hier die entscheidende Unterstützung liefern, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link