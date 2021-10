XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.295,50 EUR -1,21% (01.10.2021, 09:57)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.673,52 USD -0,50% (30.09.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie tendiere zurzeit zusammen mit dem Gesamtmarkt zur Schwäche. Der Titel habe seit seinem Rekordhoch vor einem Monat rund neun Prozent eingebüßt und sei in den vergangenen Tagen auch unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Laut den Wall Street-Analysten sollten sich Anleger keine Sorgen machen.So habe die Investmentbank das Coverage von Alphabet mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 3.400 Dollar aufgenommen. Das entspreche einem Kurspotenzial von rund 28 Prozent. Die Google-Mutter sei in einer fast unübertroffenen Position, wenn es um Investitionen in einige der weltweit größten und wichtigsten sogenannten vertikalen Märkte wie etwa drahtlose Breitbandnetze, Verkehr, Stadtplanung sowie öffentliche Gesundheit und Gesundheitsversorgung gehe, so der Analyst Brad Erickson in einer aktuellen Studie.Laut den Bloomberg-Daten würden aktuell 46 Analysten die Alphabet-Aktie zum Kauf und nur zwei zum Halten empfehlen. Kein Einziger rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel laute 3.205,51 Dollar.Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, dass die Alphabet-Bullen schnell wieder den GD50 bei 2.777,15 Dollar erobern würden. Danach wäre die psychologisch wichtige Marke bei 3.000 Dollar das nächste Ziel. Nach unten diene die 100-Tage-Linie bei 2.596,59 Dollar als Support.