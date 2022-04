Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie¬rauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (26.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Alphabet werde heute nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentieren. Das Unternehmen habe 2021 bei jedem seiner vier Quartalsberichte geglänzt. Daher dürften Anleger gespannt sein, ob der Internet-Gigant trotz der eingetrübten konjunkturellen Aussichten wieder überzeugen könne.Klar sei, dass es Alphabet kaum gelingen dürfte, die Wachstumsraten aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr zu toppen. Denn die Werbeindustrie bekomme rezessive Tendenzen in der Wirtschaft häufig als erste zu spüren. Grund: Unternehmen würden bei steigenden Kosten und sich verschlechternder Auftragslage beginnen, ihre Werbebudgets zu reduzieren.Davon gehe auch Goldman Sachs aus und stelle für das erste Halbjahr eine abschwächende Wachstumsdynamik bei Alphabet in Aussicht. Im zweiten Halbjahr 2022 solle sich das Wachstum des US-Konzerns jedoch laut der Investmentbank wieder beschleunigen.Für Q1 würden die Wall Street-Experten im Schnitt einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 23 Prozent auf 67,98 Milliarden Dollar in Aussicht stellen. Den Löwenanteil davon sollten mit 54,13 Milliarden Dollar wieder die Werbeumsätze ausmachen. Der Gewinn pro Aktie solle sich auf 24,87 Dollar belaufen (verwässerter Gewinn pro Aktie: 25,71 Dollar), nach 21,46 Dollar in Q1 2021. Der operative Gewinn solle bei 19,7 Milliarden Dollar liegen.Besonderes Augenmerk würden Anleger auch diesmal auf das Abschneiden in der Cloud legen. Der Umsatz der Google Cloud Platform solle laut den Analysten um knapp 44 Prozent auf 5,77 Milliarden Dollar zulegen.Alphabet werde heute voraussichtlich wieder starke Quartalszahlen präsentieren. Die größten Zuwächse dürfte wieder die Google Cloud und Youtube erfahren. Wie die Aktie reagiere, werde aber auch davon abhängen, ob der Internet-Gigant eine Prognose herausgebe und sich zu den künftigen Aussichten in der Online-Werbeindustrie äußere.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten die Zahlen abwarten. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: