XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.453,00 EUR +0,47% (21.03.2022, 10:33)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.722,51 USD +1,71% (18.03.2022, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie scheine einen Boden gefunden zu haben und das Chartbild habe sich in den vergangenen Tagen sichtlich aufgehellt. Jetzt stehe das Papier des US-Internetgiganten sogar kurz davor ein kräftiges Kaufsignal zu generieren. Blicke man auf die Experten-Schätzungen seien jedenfalls höhere Kurse drin.Bereits viermal sei die Alphabet-Aktie im laufenden Jahr auf die Marke bei 2.500 USD aufgesetzt und mittlerweile habe sich hier eine starke horizontale Unterstützung ausgebildet. Ausgehend von dieser Unterstützung habe die Alphabet-Aktie in der vergangenen Woche eine kleine Erholungsbewegung gestartet und in den letzten fünf Sitzungen rund 4,5% auf 2.722,51 USD zugelegt. Damit stehe sie kurz davor, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen und damit ein gewichtiges Kaufsignal zu generieren. Gelinge dies, kann es schnell in Richtung 2.800 USD zum nächsten horizontalen Widerstand und zur 100-Tage-Linie nach oben gehen. Nächster Halt wären dann die Hochs bei rund 3.000 USD sowie das Allzeithoch aus dem Februar bei 3.030,91 USD.Blicke man auf die Analystenschätzungen würden die Wall-Street-Experten der Alphabet-Aktie auf jeden Fall zutrauen, auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Der Konsens erwarte Kurse von 3.450 USD, was einem Potenzial von rund 27% entsprechen würde.Auch "Der Aktionär" sehe nach wie vor Potenzial für die Alphabet-Aktie. Die aktuellen geopolitischen Krisen würden den Internetgiganten erst tangieren, wenn die USA und/oder Europa tatsächlich in eine Rezession fallen würden. Doch selbst dann könne man bei Alphabet noch Wachstumsraten jenseits der 20%-Marke zutrauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.457,00 EUR -0,26% (21.03.2022, 10:50)