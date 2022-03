Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Nicht nur Apples App Store, sondern auch Googles Play Store sei aktuell erhöhtem Regulierungsdruck ausgesetzt. Der Streitpunkt mit Software-Entwicklern und Unternehmen hinter den Apps ziehe sich seit Jahren. Prominentes Beispiel sei der Streit mit Spotify. Genau hier wolle Google nun ansetzen und mit dem Streaming-Konzern ganz neue Wege gehen.Denn laut einem Blog-Post plane Google mit Spotify folgendes Experiment: Wenn sich ein Nutzer dafür entscheide, Spotify direkt zu bezahlen, anstatt das Abrechnungssystem von Google zu nutzen, müsse Spotify nicht die gesamte Gebühr i.H.v. 15% des Umsatzes zahlen."Dies ist ein bedeutender Meilenstein", habe es in dem Blog-Post geheißen. Mehr Details, wie beispielsweise finanzielle Einzelheiten wolle Google "in den kommenden Monaten" mitteilen. Seitens Spotify habe es geheißen, dass das Pilotprojekt auf alle Märkte ausgeweitet werde, in denen das Premium-Abonnement verfügbar sei. Google scheine aber erst nach und nach die Reichweite des neuen Abrechnungssystems erweitern zu wollen.Alphabet-Anlegern könnte die Einführung eines zusätzlichen Zahlungssystems sauer aufstoßen, da es die Milliardenumsätze aus dem Play Store schmälern dürfte. Laut den Daten von SensorTower dürften im Play Store mit Bezahl-Apps, Abonnements und In-App-Käufen im vergangenen Jahr rund 47,9 Mrd. USD umgesetzt worden sein.Das Spotify-Experiment dürfte sich kurz- beziehungsweise Mittelfristig nicht auf die Kursentwicklung der Alphabet-Aktie auswirken. Würden alternative Abrechnungssysteme in den kommenden Jahren allerdings flächendeckend eingeführt, sollte Google leichte Umsatz- und Gewinneinbußen zu spüren bekommen. Zwar sei die Regulierungsproblematik nicht neu, es sei aber zu bezweifeln, dass der Markt derart umfangreiche Änderungen eingepreist habe.Das App-Store-Risiko bleibe allerdings noch im Hintergrund und werde die laufende Erholungsbewegung der Alphabet-Aktie nicht frühzeitig beenden können. Bleibe der Gesamtmarkt den Tech-Aktien gewogen, steige auch Alphabet weiter. Denn Casflow, Marktführerschaft und ein wachstumsstarkes Geschäftsmodell würden im aktuellen Markt gefragt bleiben, wenn keine Mondpreise dafür verlangt würden - und die Alphabet-Aktie weise aktuell nur ein 2023er-KGV von 20 auf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie