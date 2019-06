Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (07.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google habe Details zu seinem Cloud-Gaming-Dienst Stadia bekannt gegeben: Preis, Veröffentlichungsdatum und Spieleumfang. Analysten seien vom ersten Angebot aber nicht beeindruckt - doch der Dienst stehe erst an seinen Anfängen. Für Google könnte Cloud-Gaming schnell zur neuen Einnahmequelle werden.Googles Cloud-Spieledienst Stadia, mit dem der Internet-Konzern gegen Konsolen und Gaming-PCs antrete, starte im November. Die Idee hinter Stadia sei, Spiele auf hochgerüsteten Google -Servern im Netz laufen zu lassen, statt auf einem Gerät des Nutzers. Die Voraussetzung dafür, dass das funktioniere, sei eine schnelle Internet-Leitung.Wer zum Start im November dabei sein wolle, müsse jedoch 129 Euro für das Streaming-Gerät Chromecast Ultra und einen Controller zur Spielsteuerung ausgeben. In dem Angebot seien auch drei Monate des Abo-Dienstes Stadia Pro inklusive, die sonst jeweils 9,99 Euro kosten würden. Abo-Kunden bekämen schärfere 4K-Bilder und Zugang zu einer Auswahl von Spielen.Allerdings habe das Angebot die Erwartungen einiger Analysten enttäuscht, weil in dem Abo hauptsächlich ältere Titel inbegriffen seien. Von den aktuellen Games sei bisher nur "Destiny 2" dabei. Andere müssten gekauft werden, wie auf anderen Plattformen auch.Jedoch könne auch vollständig auf ein Abo verzichtet werden - dann gebe es aber nur Full-HD-Auflösung und alle Spiele müssten einzeln gekauft werden. Die Veröffentlichung des kostenlosen Dienstes solle erst im kommenden Jahr erfolgen.Bis November habe Google also noch Zeit seine Spiele-Bibliothek aufzubessern. Besonders spannend dürfte jedoch die kostenlose Version werden. Hier stünden zwar noch einige dicke Fragezeichen - insbesondere zur Finanzierung. Gelinge jedoch ein kostenloser Dienst, könnte Google Massen von Gelegenheitsspielern anziehen, für die der Kauf der teurer Gaming-Hardware in keinem Verhältnis stehe.Anleger sollten abwarten, wie im November erste Erfahrungen mit dem Pro-Dienst ausfallen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Mit Stadia habe Google eine realistische Chance neben Cloud und Werbung eine weitere Einnahmequelle anzuzapfen - dabeibleiben. (Analyse vom 07.06.2019)Mit Material von dpa-AFX