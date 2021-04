Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (20.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Das jüngste Zahlenwerk zum vierten Quartal 2020 habe Anleger beeindrucken können. Demnach sei der Umsatz um 23% auf USD 56,9 Mrd. gestiegen. Bereinigt um die Zahlungen an die Vertriebspartner (TAC) habe sich der Erlös auf USD 46,43 Mrd. belaufen (Konsens: USD 44,16 Mrd.). Beim Gewinn je Aktie habe der Konzern mit einem Plus von 45,3% auf USD 22,3 (Konsens: USD 15,6) ebenso ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis geliefert.Das Highlight dieser Berichtssaison sei vor allem das dynamisch wachsende Cloud-Geschäft gewesen, welches Alphabet mit dem Segment "Google-Cloud" nun erstmals separat ausgewiesen habe. Der Konzern habe in diesem Punkt die Konsens-Erwartungen mit einem Umsatz in der Höhe von USD 3,83 Mrd. (Konsens: USD 3,81 Mrd.) zwar nur erfüllen können, im Jahresvergleich stelle dies aber immerhin ein Plus von 46,6% dar. Nichtsdestotrotz sei die Sparte jedoch vorerst weiterhin defizitär geblieben, unter dem Strich sei ein operativer Verlust von USD 1,24 Mrd. angefallen.Sehr stark habe sich das Kerngeschäft rund um die Suchmaschine, die Videoplattform YouTube und dem Playstore gezeigt. Hier habe trotz der COVID-19-Pandemie eine Umsatzsteigerung von insgesamt 22,4% auf USD 52,87 Mrd. erzielt werden können. Besonders erfreulich sei auch das Geschäft rund um die "Direct-response"-Werbeanzeigen gelaufen, welche Nutzer zu einer unmittelbaren Handlung wie dem Herunterladen einer App oder dem Kauf auf einer Website bewegen sollten.Laut dem Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center sei die Videoplattform YouTube die am häufigsten genutzte soziale Plattform in den USA. Sie erreiche mittlerweile laut Hochrechnungen der Meinungsforscher 81% der Amerikaner und habe damit im Vergleich zu den anderen großen Plattformen wie Pinterest oder Facebook seit 2019 ein deutlich größeres Wachstum der Reichweite verzeichnet.Erst kürzlich habe Alphabet eine Milliarden-Klage des Softwarekonzerns Oracle rund um die vermeintlichen Urheberrechtsverletzungen bei Android abwehren können. Dem Supreme Court zufolge, dessen Entscheidung relativ eindeutig ausgefallen sei, habe der Konzern keine Rechtsverstöße begangen.Alphabets jüngstes Zahlenwerk sei durchaus überzeugend ausgefallen. Sowohl Umsatz- als auch Gewinnzahlen hätten trotz der Corona-Pandemie über oder zumindest innerhalb der Erwartungen gelegen. Ein zwar noch defizitäres, aber dynamisch wachsendes Cloud Geschäft und überzeugende Ergebnisse rund um YouTube hätten das gute Gesamtbild abgerundet. Auch die Übernahme von Fitbit sei bereits abgeschlossen. Die Google-Mutter scheine die Durststrecke rund um die COVID-Pandemie bereits überwunden zu haben, die Umsätze würden sich wieder auf einem Rekordniveau befinden. Zwar erscheine die Aktie nach wie vor ambitioniert bewertet zu sein, allerdings dürfte die zyklische Erholung einen weiteren Boost bei den Online-Werbeausgaben mit sich bringen. Zudem sollten die Digitalisierungsbestrebungen der Unternehmen in Zeiten von teuren Chipkosten auch dem weiteren Vorankommen des Cloudgeschäfts zuträglich sein.Dementsprechend erhöhen Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nicht nur ihr Kursziel auf USD 2.500, sondern revidieren ihre Empfehlung von "Halten" auf "Kauf". Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.