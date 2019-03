Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (21.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Die EU-Kommission habe Alphabet bzw. die Tochter Google zu einer erneuten Geldbuße in Höhe von 1,49 Mrd. Euro verurteilt. Dies sei die dritte Milliardenstrafe der EU-Kommission innerhalb von knapp zwei Jahren, womit sich die gesamt Geldbuße nun auf 8,25 Mrd. Euro belaufe. Die EU-Kommission beanstande im aktuellen Fall bei dem die Online-Werbevermittlungsplattform Adsense untersucht worden sei, dass Google in Verträgen mit Portalen oder Zeitungen Ausschließlichkeitsklauseln und andere Wettbewerbshindernisse eingebaut habe, um die eigene Stellung auf dem Markt der Online-Werbevermittler zu zementieren. Laut EU-Kommission habe Google hier einen Marktanteil von mehr als 70%.Darüber hinaus habe EU-Kommissarin Margrethe Vestager betont, dass noch weitere Strafen kommen könnten, aber die vergangenen Monate auch gezeigt hätten, dass Google in Reaktion auf einige Vorbehalte der EU-Kommission adäquate Anpassungen vorgenommen habe (z.B. Shopping-Seiten, die Gegenstand der Strafe vom Juni 2017 gewesen seien). Bei einem Nettogewinn von durchschnittlich knapp 8 Mrd. USD pro Quartal lasse sich die Strafzahlung für Alphabet leicht verkraften. So habe die Alphabet-Aktie auch gestern (20.03.) keinerlei Reaktion gezeigt und den Handel sogar mit einem Kursplus von 2,1% beendet. Wegen der Strafzahlung habe Friebel seine EPS-Prognose für 2019 auf 44,50 (alt: 46,27) USD gekappt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Alphabet-Aktie (A). Das Kursziel werde von 1.200 USD auf 1.250,00 erhöht. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.073,99 EUR +0,96% (21.03.2019, 11:32)