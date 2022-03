Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.388,00 EUR +0,97% (16.03.2022, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.393,00 EUR +1,03% (16.03.2022, 09:12)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.593,21 USD +2,30% (15.03.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (16.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Dreieck mit Potenzial? - ChartanalyseAuf den ersten Test der 2.500er Marke im Januar folgte bei der C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ein dynamischer Rebound, in dessen Verlauf die Kurse innerhalb von sieben Handelstagen 22% an Wert zulegten und bei 3.042 USD ein neues Allzeithoch markierten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Danach sei die Alphabet-Aktie erneut an die Unterstützung bei 2.500 USD zurückgefallen, wodurch sich im Chart ein Doppeltief herauszubilden schien. Die Gegenbewegung habe die Kurse allerdings nur bis an das aktuelle März-Hoch bei 2.734 USD betragen, das zum Monatsanfang aufgestellt worden sei. In der anschließenden volatilen Konsolidierungsphase seien die Notierungen zunächst wieder nach unten abgedreht.Ausblick: Das Chartbild lasse sich in der kurzfristigen Perspektive aktuell mit einer kleinen Dreiecksformation gut abstecken. Verantwortlich dafür seien die fallenden Hoch- und die steigenden Tiefpunkte, die sich im Kursverlauf von Februar und März herausgebildet hätten.Das Long-Szenario: Für eine erste Stabilisierung sollten die Kurse zunächst über das Oktober-Tief bei 2.623 USD steigen. Darüber bestünde dann Platz bis zu den beiden Tops aus der Vorwoche im Bereich von 2.684 USD, bevor mit dem Sprung über den Doppelwiderstand aus 50-Tage-Linie und der oberen Dreiecksbegrenzung oberhalb von 2.700 USD neue Long-Signale aktiviert werden könnten. Zur Bestätigung sollten die Notierungen im Anschluss idealerweise auch die Volumenspitze bei 2.740/2.750 USD überbieten, die mit der 200-Tage-Linie eine weitere Doppelhürde bilde. Gelinge der Break, könnte es weiter bis zur 2.800er Marke und/oder der 100-Tage-Linie bei 2.812 USD nach oben gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: