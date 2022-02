Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.375,00 EUR -0,59% (28.02.2022, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.398,50 EUR +4,03% (25.02.2022)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.690,39 USD +1,39% (25.02.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (28.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Doppeltief im Chart - ChartanalyseMit zwei positiven Sitzungen in Folge konnte die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) das Wochentief vom Donnerstag bei 2.495 USD klar hinter sich lassen und in der Spitze 8,5% zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch vom Freitag bei 2.708 USD habe dabei zwar für einen kurzen Intraday-Break an der 2.700er Marke gereicht, auf Schlusskursbasis seien die Papiere jedoch unterhalb dieser Schwelle stecken geblieben. Im Chart lasse sich nach dem erneuten Rücksetzer an die 2.500er Marke und der anschließenden Erholung jetzt ein Doppeltief einzeichnen, das für neue Impulse sorgen könnte.Ausblick: Das markante Januar-Tief bei 2.493 USD bilde zusammen mit dem Verlaufstief vom Donnerstag bei 2.495 USD jetzt eine mustergültige Doppeltief-Formation, die zudem von der runden 2.500er Marke sowie der Volumenspitze im Bereich von 2.525/2.530 USD verstärkt werde.Das Long-Szenario: Setze sich die Erholung zum Start in die neue Woche fort, müsste zunächst die 2.700er Marke per Tagesschluss überboten werden. Idealerweise steige die Aktie auch direkt über den GD200, der mit einer Volumenspitze bei 2.740 USD für einen Doppelwiderstand sorge. Für neue Long-Impulse müsste es dort zum Break kommen, wobei die nächsten Kursziele darüber bei 2.771 USD (GD100) und 2.832 USD (GD50) zu finden wären. Auf diesem Niveau befinde sich allerdings auch eine Volumenkante, die zunächst bremsend wirken dürfte. Oberhalb dieser Hürde könnte dann ein Hochlauf bis an das September-Hoch bei 2.936 und/oder die 3.000er Barriere erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: