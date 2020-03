XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.017,00 EUR -1,95% (27.03.2020, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.013,40 EUR -3,94% (27.03.2020, 15:57)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.113,26 USD -4,27% (27.03.2020, 15:43)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (27.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Nicht nur die Automobilbranche und die Bekleidungsindustrie könnten in Zeiten der Coronakrise helfen, auch Digitalkonzerne könnten einen Beitrag leisten. So auch Verily, der Healthcare-Technologie-Arm von Alphabet. Mit rund 1.000 Freiwilligen aus dem Google-Mutterkonzern würden inzwischen eigene COVID-19-Test-Stationen in Kalifornien betrieben. Dennoch sinke der Titel im frühen US-Handel um knappe vier Prozent.Dabei sei das Engagement bitter nötig. In den USA würden die COVID-19-Fallzahlen explodieren. Die USA hätten laut den Erhebungen der Johns-Hopkins-Universität mittlerweile China und Italien überholt: Knapp 86.000 Infizierte, davon 1.300 Tote.Um gegen diese immense Ausbreitung vorzugehen, habe Verily jüngst auch eine eigene COVID-19-Tracking-Website gestartet, auf welcher potenziellen Patienten die nahegelegenste Testmöglichkeit angezeigt werde. Die eigenen Tests würden über das Project Baseline laufen, das auch vom Staat Kalifornien unterstützt werde.In den vergangenen Wochen habe die Aktie aber in der Spitze mehr als 30 Prozent eingebüßt und sei zwischendurch mit einem Kurs bei 962 Dollar unter die wichtige 1.000 Dollar-Marke gefallen. Auch die fundamentale Stärke habe diesen Dip nicht verhindern können. Jetzt notiere der Titel bei circa 1.116 Dollar. Nun gelte es, die Hürde bei 1.161 Dollar nachhaltig zu überwinden, um eine Erholungsbewegung zu starten.Engagierte Anleger sollten bei der Alphabet-Aktie dabei bleiben. Anleger an der Seitenlinie können nun eine erste Position aufbauen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 900 Euro platziert werden. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: