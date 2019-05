Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (02.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Enttäuschende Zahlen und eine Milliarden-Strafe hätten den Aktienkurs der Google-Mutter Alphabet am Wochenanfang auf Talfahrt geschickt. Bis zu 1.289,27 US-Dollar habe eine A-Aktie auf dem Allzeithoch kurz vor Veröffentlichung der Quartalsergebnisse gekostet. Tags darauf habe es einen Anteil rund 100 Dollar günstiger gegeben. Chance zum Einstieg oder wanke der Internet-Gigant ernsthaft?Die ersten Reaktionen aus großen Finanzunternehmen seien eindeutig: Kaufen! J.P. Morgan hebe das Kursziel von 1.250 auf 1.310 US-Dollar an. Credit Suisse bleibe bei 1.400 Dollar. Und Goldman Sachs reduziere zwar auf 1.350 Dollar, belasse die Aktie aber auf der renommierten "Conviction Buy List".Besonders gewagt würden die Prognosen der Experten nicht wirken. Im Werbegeschäft dominiere Alphabet weiterhin mit der Suchmaschine Google. Auch wenn das Wachstum zuletzt etwas schwächer als erwartet ausgefallen sei und die Konkurrenz zugenommen habe.Für deutlich höhere Kursziele würden derzeit aber die Impulse fehlen.Aussichtsreich sei auch der Cloud-Gaming-Dienst Stadia. Alphabet habe im März den Einstieg ins Spiele-Streaming bekannt gegeben. Eine Idee mit viel Potenzial. Mehr aber auch noch nicht. Unter anderem würden bislang konkrete Inhalte fehlen. Jade Raymond, die sich in der Gaming-Szene als Produzentin von "Assasssin’s Creed" einen Namen gemacht habe, solle künftig eigene Spiele für Stadia entwickeln. Auch hier müsse erst mal kräftig investiert werden. Die Entwicklung eines Top-Titels koste teilweise mehr als 100 Millionen Dollar.Alphabet-Aktien würden nicht zuletzt aufgrund des bislang unrealisierten Potenzials interessant bleiben - gerade in Schwächephasen. Kursdellen seien über einen längeren Zeitraum betrachtet stets Einstiegschancen gewesen. Die Anteile würden derzeit noch immer deutlich mehr als zu Jahresbeginn kosten.Neben dem Chart stimme auch die fundamentale Lage: Das Unternehmen wachse, verdiene Geld, sei in aussichtsreichen Märkten tätig - und mit einem KGV von rund 26 nicht teuer.Wer bei der Alphabet-Aktie bereits dabei ist, lässt die Gewinne laufen - Lars Friedrich von "Der Aktionär" empfiehlt einen Stopp bei 850 Euro. (Analyse vom 02.05.2019)