Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Selbst an der Alphabet-Aktie seien die letzten Wochen nicht spurlos vorübergegangen. So habe auch der Technologietitel von seinem Allzeithoch von Ende Februar bei 1.531 USD in der Spitze mehr als 500 USD abgeben müssen. Mit diesen Kursverlusten und dem jüngsten Verlaufstief bei 1.009 USD lote das Papier nun aber eine massive Haltezone aus. Gemeint sei das Unterstützungsbündel aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.056 USD), den verschiedenen horizontalen Auffangmarken bei rund 1.000 USD sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Januar 2015 (1.011 USD).Der Abverkauf der letzten Wochen sowie die Belastungsprobe der beschriebenen Bastion würden sich auch in diversen quantitativen Indikatoren niederschlagen. So habe beispielsweise der RSI in der abgelaufenen Woche mit einem Wert von 30 seine Überverkauft-Demarkationslinie erreicht. Wichtiger sei aber ein anderer Aspekt: In der gesamten Börsenhistorie der Aktie seit 2011 habe der Oszillator auf Wochenbasis niemals tiefer notiert. Deshalb würden sie das "bullish engulfing" der aktuellen Woche als Startschuss für eine technische Gegenbewegung in Richtung des Durchschnitts der letzten 38 Wochen (akt. bei 1.286 USD) definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.039,80 EUR -1,18% (27.03.2020, 08:43)