Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.304,80 EUR +0,71% (03.02.2020, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.305,00 EUR +1,07% (03.02.2020, 11:45)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.432,78 USD -1,48% (31.01.2020, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Der US-Titel habe im vergangenen Jahr ein Kursplus von über 30 Prozent erzielt. Die Alphabet-Aktie sei auch 2020 von einem Allzeithoch zum nächsten gespurt und habe zuletzt als drittes amerikanisches Unternehmen eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreicht.Auch die Analysten seien durchgehend positiv gestimmt und würden eine weiterhin starke Geschäftsentwicklung und sehr gute Wachstumsaussichten erwarten.Cowen komme z.B. nach einer Umfrage bei Marketing-Firmen zum Schluss, dass 2020 die Werbeausgaben weiter steigen sollten. Laut Cowen dürfte Google vom wachsenden Gesamtmarkt profitieren, denn Google Search sei die Werbe-Plattform mit der höchsten Kapitalrentabilität und YouTube ein Gewinner von weiteren Marktanteilen.KeyBanc rechne damit, dass Tech-Anleger 2020 ihren Fokus auf Profitabilität legen würden - und damit auch auf die Alphabet-Aktie. Zudem seien die hohen Werbeausgaben im Vorfeld der US-Wahl eine zusätzliche Umsatz- und Gewinnspritze für den Internetriesen.Alphabet bleibe eine attraktiv bewertete Wachstumsaktie und ein Basisinvestment. Angesichts der starken fundamentalen Verfassung des Softwarekonzerns, sollte sich das starke Momentum bei dem Papier fortsetzen.Anleger sollten bei der Alphabet-Aktie dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link