Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.426,00 EUR -1,14% (30.10.2020, 12:51)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.423,80 EUR +6,78% (30.10.2020, 12:32)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.556,88 USD +3,05% (29.10.2020, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (30.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Konzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Der Internet-Konzern Alphabet sei lange Zeit das Sorgenkind unter den Big-Tech-Unternehmen in der Coronakrise gewesen. Dies sei nach dem gestrigen Tag nun endgültig vorbei. Die Google-Mutter habe ein brillantes Zahlenwerk präsentiert und quasi in jedem seiner Geschäftsbereiche die Erwartungen pulverisiert.Das Besondere an den Quartalszahlen von Alphabet sei, dass diese von einer deutlichen Erholung des Werbegeschäfts zeugen würden. Offensichtlich würden die Unternehmen trotz der Coronakrise beginnen, wieder mehr in Online-Werbung zu investieren.Zudem falle das starke Momentum beim Cloud-Wachstum des Konzerns ins Auge. Die Google-Cloud habe deutlich um 45 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar zulegen können. Damit wachse die Google-Cloud stärker als die beiden Hauptwettbewerber Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (AWS) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (Azure). Und das solle laut Aussagen des Managements auch weiter so bleiben."Der Punkt ist, und das wollen ich und Sundar besonders unterstreichen, dass wir angesichts der sich bietenden Gelegenheit aggressiv in die Cloud investieren, und ehrlich gesagt sind wir sehr ermutigt über das Tempo der Kundengewinne und das starke Wachstum. Wir beabsichtigen, das hohe Investitionsniveau aufrechtzuerhalten. Wir glauben, dass wir noch am Anfang dieser Reise stehen", habe CFO Ruth Porat gesagt.Auffällig sei auch das weiterhin starke Wachstum bei YouTube gewesen. Die Werbeumsätze hätten hier um ganze 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 5,04 Milliarden Dollar zulegen können. Das sei fast 1 Milliarde Dollar mehr als von den Analysten erwartet worden sei.Erst vor wenigen Wochen sei bekannt geworden, dass YouTube ein neues E-Commerce-Feature bekommen solle. Jegliche Produkte, die bei YouTube-Videos angezeigt würden, sollten künftig mit Analyse- und Einkaufstools von Google ("Google Shopping") verknüpft werden können.Google wolle YouTube zu einem riesigen Artikelkatalog und Marktplatz machen. Ein YouTube-Sprecher habe die entsprechenden Pläne bestätigt, es jedoch abgelehnt, sich zu den Details zu äußern.Die Q3-Zahlen von Alphabet hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Diese würden zeigen, dass Alphabet nach wie vor einer rosigen Zukunft entgegenblicke. Gerade das starke Wachstum bei der Google Cloud und YouTube sowie die deutliche Erholung des Werbegeschäfts von Google würden sehr zuversichtlich stimmen. Investierte würden kein Stück aus der Hand geben. Neueinsteiger greifen bei der Alphabet-Aktie zu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link