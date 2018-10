XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

940,19 EUR -2,91% (26.10.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

938,53 EUR -3,46% (26.10.2018, 17:45)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.072,35 USD -2,83% (26.10.2018, 17:36)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Der Umsatzanstieg in Q3/2018 habe mit +21,5% y/y im Rahmen der Analystenprognose ebenso wie auch die operative Ergebnisentwicklung gelegen. Beim Nettoergebnis (+36,5% y/y) sei Alphabet wieder die sehr niedrige Steuerbelastung sowie die neue Rechnungslegungsvorschrift bei Beteiligungen zugutegekommen. Ein Effekt, der sich angesichts des aktuell sehr unsicheren Kapitalmarktumfelds zeitnah ins Gegenteil umkehren und statt zu Milliardengewinnen zu Milliardenbelastungen führen könne.Überschattet worden sei das Q3-Zahlenwerk darüber hinaus von Berichten über sexuelle Belästigung. In einem Rundschreiben an die Alphabet-Belegschaft habe Vorstandschef Sundar Pichai erklärt, das Unternehmen habe in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter augrund sexueller Belästigung ohne Abfindung gekündigt.Als besonderes Risiko sehe Friebel momentan aber die Kurseinbrüche am Aktienmarkt. Sollten diese weiter gehen, werde auch der US-Titel trotz positiver Perspektiven in Mitleidenschaft gezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: