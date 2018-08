Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.077,31 EUR +0,73% (06.08.2018, 12:25)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.073,25 EUR +1,14% (06.08.2018, 11:52)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.238,16 USD -0,24% (03.08.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Bärishe Signale - ChartanalyseAm 24. Juli sorgte die Marktreaktion auf die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) für ein Kursfeuerwerk, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit einem großen Aufwärtsgap sei der Wert über 1.260,00 USD gesprungen und habe die neue Höchstmarke von 1.273,89 USD erreicht. Bereits in den Wochen zuvor habe sich ein Ausbruch über die frühere Rekordmarke bei 1.186,89 USD angekündigt, nachdem der Wert ausgehend von der Unterstützung bei 1.096,11 USD Anfang Juli in einer dynamischen Kaufwelle in Richtung des Hochs angezogen habe. Die bullishen Signale des Ausbruchs über dieses Hoch und der Kurssprung auf 1.273,89 USD seien jedoch Ende Juli verebbt, als der Wert in einer spürbaren Abwärtsbewegung in den Aufwärtsgap zurückgefallen sei und auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie unterschritten habe. Seither sei es den Aktien nicht mehr gelungen, über den kurzfristigen Widerstand bei 1.235,56 USD zurückzufinden.Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen klinge es fast illusorisch von einer drohenden Trendwende zu sprechen. Doch die bärishen Signale der letzten Tage könnten zumindest eine überdurchschnittliche Korrektur auslösen.Die Short-Szenarien: Könne der Wert nicht mehr über 1.235,56 USD ansteigen und setze in den kommenden Tagen unter 1.205,00 USD zurück, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiviert. Zunächst dürften die Aktien von Alphabet bis zum früheren Rekordhoch bei 1.186,89 USD zurückfallen. Dort könnte sich eine Erholung anschließen, die bis 1.235,56 USD führen dürfte. Werde die Marke dagegen unterschritten, käme es bereits zu einem Ausverkauf bis 1.159,52 USD. Diese Unterstützung müsste dann von den Bullen verteidigt werden. Denn ihr Bruch hätte ein deutliches Verkaufssignal zur Folge. In diesem Fall wäre mit einer Abwärtswelle bis 1.096,11 USD zu rechnen. Darunter wäre die Rally gestoppt und ein mittelfristiger Kursrückgang bis 988,25 USD wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: