Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (13.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe."Große Tech-Konzerne haben heute zu viel Macht über die Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie". Mit ihren drastischen Aussagen in einem Blog habe US-Senatorin Elizabeth Warren eine öffentliche Diskussion darüber entfacht, welche Gefahren von den Tech-Riesen ausgehen würden und fordere die Zerschlagung. "Der Aktionär" habe nachgerechnet, was das beispielsweise für die Bewertung von Alphabet heiße.Zwischen Wunsch und Wirklich lägen oft Welten und niemand könne mit Sicherheit sagen, ob die Politikerin mit ihren Forderungen durchkomme und selbst wenn, wie eine Umsetzung aussähe. "Der Aktionär" besitze ebenfalls keine Glaskugel, trotzdem sei das Thema spannend.Google (=Suche), Cloud, Waymo (autonomes Fahren), Youtube - das Break-up-Szenario bei Alphabet sehe mindestens eine Vierteilung vor. Nach Einschätzung des "Aktionär" seien Alphabets "Other Bets" bislang überhaupt nicht im Börsenwert enthalten. Zu diesen "anderen" Wetten zähle Waymo.Die Sparte sei mindestens 80 Milliarden Dollar wert. Kein anderer Anbieter habe mehr Kilometer (15 Millionen) abgespult als Waymo, die Firma sei ein Macht beim autonomen Fahren und der potenzielle Markt für fahrerlose Taxis und Lieferfahrzeuge riesengroß. Die Annahme für Waymo sei eher konservativ. Morgan Stanley schätze allein Waymos Wert für Logistik/Lieferung auf 90 Milliarden Dollar.Den größten Wert stelle natürlich Google da. Das Geschäft mit Online-Werbung (90 Prozent Umsatzanteil) dürfte 2019 rund 115 Milliarden Dollar einspielen und einen Profit von 30 Milliarden Dollar erbringen. Bei einem Gewinnvielfachen von 22 ergebe das einen Wert von 660 Milliarden Dollar.Bei einer Aufspaltung dürfte Alphabet in Einzelteilen deutlich mehr wert sein als in seiner aktuellen Form. Gemessen an diesem Wert besitzt die Alphabet-Aktie ein Potenzial von mindestens 26%, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link