Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.







New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Kerry Rice von Needham & Co:Der Aktienanalyst Kerry Rice von Needham & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Die Treiber für die Q2-Geschäftszahlen von Alphabet Inc. würden denen der vergangenen Quartale gleichen. Aufzuzählen seien in diesem Zusammenhang Suchanfragen über mobile Geräte, YouTube und Programmatic Advertising. Allerdings hätten die damit verbundenen TAC in Q2 einen größeren Einfluss ausgeübt. Insofern seien die Netto-Werbeeinnahmen etwas hinter den Annahmen zurückgeblieben.Zusammen mit dem zuletzt gestiegenen Aktienkurs könnte dies der Alphabet-Aktie zunächst einen kleinen Dämpfer verpassen. Die Analysten von Needham & Co raten aber etwaige Kursrücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Analyst Kerry Rice ist der Ansicht, dass auf Sicht der kommenden Quartale ein solides Wachstum möglich sei. Die operativen Margen könnten in der zweiten Jahreshälfte leicht ansteigen.Die Aktienanalysten von Needham & Co halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest und passen das Kursziel von 1.050,00 auf 1.100,00 USD nach oben an.XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:856,95 EUR +4,57% (25.07.2017, 17:20)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:853,85 EUR +4,15% (25.07.2017, 17:35)