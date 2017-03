Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

808,10 EUR +1,35% (01.03.2017, 17:12)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

851,72 USD +0,80% (01.03.2017, 17:12)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



(01.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Ralph Schackert von William Blair & Co:Der Aktienanalyst Ralph Schackert vom Investmenthaus William Blair & Co erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Alphabet Inc. habe den neuen Subskriptionsdienst YouTube TV angekündigt. Die Analysten von William Blair & Co gehen auf Basis ihrer Gespräche mit Werbeagenturen und Branchenvertretern davon aus, dass TV-Werbekunden auf das neue Angebot sehr positiv reagieren würden.Vielfach sei darauf hingewiesen worden, dass YouTube mehr Premiuminhalte benötige. Mit einer kabelähnlichen Subskription erhöhe sich nun die Wahrscheinlichkeit Premiuminhalte anzuziehen. Auch die Chancen für Partnerschaften mit Produzenten solcher Inhalte würden steigen, so die Einschätzung des Analysten Ralph Schackert.Gleichwohl dürfte YouTube TV keinen besonderer Treiber für Alphabet darstellen. Nichtsdestotrotz seien die Märkte TV-Werbung und Pay TV für YouTube auf längere Sicht sehr attraktiv.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:807,60 EUR +1,48% (01.03.2017, 16:56)