Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

830,29 EUR -1,14% (06.04.2018, 09:04)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.027,81 USD +0,26% (05.04.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Allzeithoch (1.198 USD) von Ende Januar befinde sich die Alphabet-Aktie im Konsolidierungsmodus. Der Technologietitel habe dabei (bisher) einen idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 1.000 USD ausgebildet. Durch die charttechnische Brille betrachtet, habe es dieses Level in sich. Schließlich befinde sich hier neben verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten auch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (997 USD bzw. 982 USD). Auf dieser Basis habe das Papier in der letzten Woche einen klassischen "Hammer" ausgeprägt - ein Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse.In der laufenden Woche sei die Handelsspanne zudem innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben, so dass (bisher) ein Innenstab entstehe. Beide Phänomene würden die Analysten als Indiz werten, dass der Markt die o. g. Bastion tatsächlich als Unterstützung wahrnehmeimmt. Deshalb würden sie aktuell eine technische Aufwärtsreaktion favorisieren. Als weitere Auffangbereiche würden zudem die untere Begrenzung der alten Schiebezone von Mai bis Oktober 2017 bei rund 915 USD sowie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 767 USD) gelten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:831,65 EUR -2,07% (06.04.2018, 09:36)