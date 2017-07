Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.







(25.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Kip Paulson von Cantor Fitzgerald:

Der Aktienanalyst Kip Paulson von Cantor Fitzgerald bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von Alphabet Inc. überzugewichten.

Alphabet Inc. habe solide Quartalszahlen bekannt geben. Im Bereich mobile Suche sei es zu einem außerordentlich starken Wachstum gekommen. Die Stärke bei YouTube und Programmatic Advertising habe sich fortgesetzt. Die TAC seien zwar wegen des stärkeren Wachstums in gewichtigeren TAC-Bereichen etwas höher gewesen als angenommen. Ein stärkeres Umsatzwachstum sollte aber etwas niedrigere Bruttomargen im Verlauf der Zeit ausgleichen.

Die Fortsetzung eines gesunden zweistelligen Wachstums, eines attraktiven Free Cash flows und eine disziplinierte Kapitalallokation sowie eine attraktive Bewertung verfestige die positive Einschätzung des Titels, so das Fazit von Analyst Kip Paulson.

Die Aktienanalysten von Cantor Fitzgerald halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am "overweight"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 1.070,00 auf 1.100,00 USD.