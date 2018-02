Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

846,26 EUR -1,93% (05.02.2018, 11:51)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.162,39 USD -5,08% (05.02.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.02.2018/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel des Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) von 1.100 auf 1.130 USD.Das Umsatzwachstum in Q4 2017 habe die Erwartungen übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die operative Ergebnisentwicklung sei dagegen enttäuschend ausgefallen, da die Bruttomarge einen deutlichen Rückgang habe verzeichnen müssen. Zudem habe Alphabet in Q4 eine einmalige Belastung aufgrund der US-Steuerreform hinnehmen müssen, was zu einem Nettoverlust geführt habe. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2018 leicht erhöht. Die langfristigen Perspektiven von Alphabet sein zwar sehr gut. Einem deutlichen Aufwärtspotenzial der Aktie stehe allerdings eine relativ hohe Bewertung entgegen.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Alphabet-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 1.100 auf 1.130 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:846,50 EUR -4,53% (05.02.2018, 11:40)