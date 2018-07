Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.076,04 EUR +0,15% (25.07.2018, 12:05)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 1.258,15 (24.07.2018)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (25.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Mit einem weiteren deutlichen Umsatzanstieg in Q2 von 25,6% auf 32,66 (Vj.: 26,01) Mrd. USD habe Alphabet erneut über der Analysten-Erwartung von 31,47 Mrd. USD gelegen. Eine Milliardenstrafe der EU-Kommission habe zum Teil durch eine neue Bewertungsmethode bei Beteiligungen kompensiert werden können, weshalb das berichtete Nettoergebnis nur um 9,3% auf 3,20 (Vj.: 3,52) Mrd. USD gesunken sei (bereinigt: +32,0% auf 8,27 (Vj.: 6,26) Mrd. USD). Am Vergangenen Mittwoch (18.07.) habe die EU-Kommission an die Alphabet-Tochter Google aufgrund des Marktmachtmissbrauchs bei Android eine Rekordstrafe von 4,34 Mrd. Euro (5,07 Mrd. USD) verhängt. Relativ genau vor einem Jahr habe die Kommission Google bereits eine Geldbuße in Höhe von 2,40 Mrd. Euro (2,74 Mrd. USD) in einem anderen Verfahren auferlegt.Schwerer als die Strafzahlung wirke allerdings, dass Google innerhalb von 90 Tagen Abhilfe schaffen und Änderungen an seinem erfolgreichen Geschäftsmodell vornehmen müsse. Ob hier jedoch auch ein langfristiger nennenswerter Schaden für Google bzw. Alphabet entstehe, bezweifle der Analyst noch. Gleiches gelte für das noch anhängige dritte Verfahren bei der EU-Kommission. Er habe seine EPS-Prognosen gesenkt (2018e: 39,45 (alt: 44,63) USD; 2019e: 47,77 (alt: 48,71) USD).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Alphabet-Aktie (A) bekräftigt und das Kursziel von 1.160 auf 1.400 USD angehoben. (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.077,37 EUR +0,10% (25.07.2018, 11:38)