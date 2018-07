Börsenplätze Alphabet-Aktie:



1.033,80 EUR +0,17% (23.07.2018, 17:35)



1.030,46 EUR +0,87% (23.07.2018, 19:48)



1.203,81 USD +0,49% (23.07.2018, 19:37)



US02079K3059



A14Y6F



ABEA



GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (23.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Heute Abend präsentiere der US-Gigant Alphabet die Q2-Zahlen. Es könnte ein starker aber holpriger Quartalsbericht für den Internetkonzern werden.Die Analysten würden mit einem Anstieg der Erlöse um 22 Prozent auf 25,56 Milliarden Dollar rechnen. Das EPS solle ebenfalls deutlich zulegen. Die Prognosen würden sich auf 11,78 Dollar je Aktie belaufen - im Vorjahr seien nur 8,67 Dollar je Aktie erzielt worden.Problematisch könnte sich die Milliardenstrafe der Europäischen Kommission auswirken. Während die Höhe der Zahlung für Google langfristig leicht wegzustecken sein dürfte, könnte sich die Strafe mittelfristig negativ niederschlagen. Immerhin würden die 5,1 Milliarden Dollar rund 14 Prozent des erwarteten Nettogewinns im laufenden Geschäftsjahr ausmachen. Geld, das nicht für Investitionen eingesetzt oder an die Aktionäre zurückfließen könne.Ein weiterer Punkt, den Investoren in der Vergangenheit oft negativ gewertet hätten, seien die steigenden Ausgaben und der damit einhergehende Druck auf die Gewinnmargen.Solange die Gewinne weiter wachsen würden und damit Zukunftsinvestitionen getätigt werden könnten, rate DER AKTIONÄR: Langfristig dabeibleiben - auch wenn es kurzfristig holprig werde. (Analyse vom 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link