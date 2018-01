Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

924,00 EUR -0,91% (18.01.2018, 17:45)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.132,84 USD -0,55% (18.01.2018, 17:32)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Erst 2010 habe Google die Operationen in China beendet - jetzt dränge der Gigant zurück. Es werde wieder investiert im Reich der Mitte. Kein Wunder, denn dort warte ein unglaublich lukrativer Markt.Inzwischen würden zwei Google-Büros in Peking und Shanghai existieren. Ein weiteres Bürogebäude solle nun im Tech-Zentrum Shenzhen bezogen werden. Außerdem wolle Google in Peking eine Forschungseinrichtung im Bereich Künstliche Intelligenz eröffnen. Google wolle dort nicht nur forschen, sondern suche auch Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften.China und Künstliche Intelligenz würden verlockend für Google bleiben. Für die Anleger sei dies allerdings noch ferne Zukunftsmusik. Bis KI-Technologien wie das autonome Auto marktreif seien und deutliche Umsätze generieren würden, dürfte es noch ein paar Jahre dauern. Google gelte im KI-Bereich jedoch als gut aufgestellt und als potenzieller späterer Marktführer.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:925,00 EUR +0,54% (18.01.2018, 17:26)