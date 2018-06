Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (25.06.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktie: Allzeithoch im Blick - ChartanalyseZu Beginn des Jahres erreichten die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) im Rahmen ihrer langfristigen Rally ein neues Allzeithoch bei 1.186,89 USD, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer kurzen Konsolidierungsphase auf diesem Niveau sei ein steiler Einbruch zum Auftakt für eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung geworden. Diese sei höchstvolatil zwischen der Widerstandsmarke bei 1.186,89 USD und dem früheren Rekordhoch bei 988,25 USD verlaufen, welches eine zentrale Unterstützung darstelle. Ausgehend von dieser Marke hätten sich die Aktien ab Ende März wieder nach oben orientieren und in den letzten Wochen einen dynamischen Aufwärtstrend ausbilden können, der sie wieder über die Hürden bei 1.096,11 und 1.133,00 USD habe ausbrechen lassen. Diese Rallyphase habe zuletzt wieder an das Rekordhoch geführt, an dem der Wert allerdings nach unten abgeprallt sei.Ausblick: Die Aktien von Alphabet seien auf dem Weg zu einem Höchststand. Allerdings dürften sich die Bullen dabei keinen Fehltritt erlauben.Die Long-Szenarien: Um den laufenden Anstieg nicht zu gefährden, sollte die aktuelle Korrektur jetzt an der 1.140,00 USD-Marke enden und der Wert wieder an die Hürde bei 1.186,89 USD ansteigen. Werde das Rekordhoch auf Tagesschlusskursbasis überschritten, könnte sich die Rally der Aktien zunächst kurzfristig bis 1.235,00 USD ausdehnen. Auf Sicht der kommenden Wochen wären sogar Zugewinne bis 1.255,00 USD möglich, ehe eine übergeordnete, mehrwöchige Korrektur einsetzen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: