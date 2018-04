Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.360,00 Buy UBS Eric Sheridan 17.04.2018 1.280,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 11.04.2018 1.175,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 10.04.2018 1.300,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 20.02.2018 1.130,00 Halten Independent Research Markus Friebel 06.02.2018 1.330,00 Overweight Barclays Ross Sandler 05.02.2018 1.285,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 02.02.2018 1.150,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 02.02.2018 1.360,00 Kaufen Jefferies & Company Inc. Brent Thill 02.02.2018 1.300,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 02.02.2018 1.200,00 Hold Morningstar Ali Mogharabi 02.02.2018 1.350,00 Buy B. Riley FBR, Inc. - 02.02.2018 1.400,00 Kaufen Credit Suisse Stephen Ju 02.02.2018 1.330,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 02.02.2018 1.350,00 Overweight Piper Jaffray Samuel Kemp 02.02.2018 1.260,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 02.02.2018

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

874,80 EUR +0,50% (19.04.2018, 17:09)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

875,00 EUR +0,94% (19.04.2018, 17:23)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.081,50 USD +0,57% (19.04.2018, 17:18)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (18.04.2018/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.400,00 Euro oder 1.130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 23. April die Zahlen des ersten Quartals 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, setzt Eric Sheridan, Aktienanalyst bei der UBS, das Kursziel von 1.345,00 auf 1.360,00 USD herauf und stuft den Titel unverändert mit "buy" ein. Die UBS-Analysten würden im Vorfeld der Quartalsberichtssaison ihre Bewertungsmodelle anpassen.Brian Nowak, Analyst von Morgan Stanley, bleibt in seiner Alphabet-Aktienanalyse vom 11. April beim "overweight"-Rating, passt jedoch das Kursziel von 1.200,00 auf 1.175,00 USD nach unten an. Die Analysten von Morgan Stanley würden die Erwartungen des Marktes hinsichtlich des Ausgabevolumens bei Alphabet Inc. für zu optimistisch halten. Das Q1-EPS könnte die Konsensprognose um 8% verfehlen. Der Markt gehe von einem sequenziellen Rückgang der operativen Ausgaben um 2 Mrd. USD aus, während das Unternehmen stark in das Cloud-Geschäft, YouTube und Hardware investiere. Die umfangreichen und wichtigen strategischen Investments würden aber die Notwendigkeit erhöhen von Alphabet mehr Informationen zu erhalten. An den langfristigen positiven Aussichten von Alphabet habe sich nichts geändert, so Brian Nowak.Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist der Meinung, dass Alphabet viel mehr als nur eine Suchmaschine ist. Das Potenzial des US-Internetkonzerns sei gigantisch. Grenzen seien praktisch keine gesetzt. Könne Alphabet die vielversprechenden Voraussetzungen durch seine bisherigen Angebote nutzen, stehe dem Eintritt in mehrere neue Milliardenmärkte nichts im Weg. Der Weg zur Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar sei vorgezeichnet. Anleger sollten sich ein Paar Stücke des Basisinvestments ins Depot legen. Auf Sicht von einem Jahr lautet sein Kursziel 1.150 Euro, so Völkl in einer Aktienanalyse vom 11. Februar.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: