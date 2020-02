Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.700,00 - Citigroup Jason Bazinet 07.02.2020 1.520,00 Halten Independent Research Markus Jost 06.02.2020 1.620,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 05.02.2020 1.600,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 04.02.2020 1.700,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 04.02.2020 1.580,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 04.02.2020 1.680,00 Buy Instinet Mark Kelley 04.02.2020 1.650,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 04.02.2020 1.550,00 Outperform JMP Securities Ronald V. Josey 04.02.2020 1.769,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 04.02.2020 1.620,00 Buy Merrill Lynch Justin Post 04.02.2020 1.800,00 Buy Needham & Co Laura Martin 04.02.2020 1.620,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 04.02.2020 1.600,00 Overweight Piper Sandler Michael Olson 04.02.2020 1.700,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 04.02.2020 1.580,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 04.02.2020 1.550,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 04.02.2020 1.600,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 04.02.2020 1.625,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 04.02.2020 1.650,00 Outperform Wells Fargo & Co Brian Fitzgerald 04.02.2020 1.535,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 04.02.2020

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.413,00 EUR +0,17% (20.02.2020, 14:24)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.414,40 EUR -0,14% (20.02.2020, 14:14)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.524,87 USD +0,36% (19.02.2020, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (20.02.2020/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.800,00 USD oder 1.520,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 3. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Februar habe der Google-Mutterkonzern Alphabet zum Jahresende weniger Umsatz gemacht als erwartet. Angetrieben vom Werbegeschäft hätten die Erlöse im vierten Quartal im Jahresvergleich zwar um gut 17 Prozent auf 46,1 Milliarden Dollar (41,7 Mrd. Euro) zugelegt, wie der US-Internet-Gigant mitgeteilt habe. Es handle sich um das schwächste Wachstum seit fünf Jahren - Analysten hätten mit wesentlich mehr Umsatz gerechnet.Der Gewinn sei indes stärker als erwartet von 8,9 Milliarden auf 10,7 Milliarden Dollar gestiegen. Erstmals legte Alphabet auch die Werbeerlöse der Videoplattform YouTube offen - im Schlussquartal 2019 lagen sie bei 4,7 Milliarden Dollar und im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,1 Milliarden Dollar, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Laura Martin, Analystin von Needham & Co, die am 4. Februar das Kursziel in Höhe von 1.800 USD veranschlagt hat. Das "buy"-Rating für den Titel wurde wiederholt.Bei Independent Research jedoch wird der Alphabet-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 1.340,00 USD auf 1.520,00 USD angehoben. Die Umsatzentwicklung in Q4/2019 (+17,3% y/y) sei wie vom Analysten Markus Jost erwartet ausgefallen, jedoch sei die Markterwartung verfehlt worden. Mit den ersten Quartalszahlen von Sundar Pichai, nun sowohl Konzernchef von Google als auch seit zwei Monaten von der Holding Alphabet, gebe sich Alphabet nun etwas transparenter und weise auch die Erlöse der Videoplattform YouTube (Werbeerlöse: +30,8% y/y) und des Cloud-Geschäfts (+53,0% y/y) separat aus. Überdurchschnittlich gestiegene Kosten, vor allem bei den so genannten Moonshots, hätten dazu geführt, dass die Ergebnisentwicklung auf Konzernebene operativ nach Meinung des Analysten enttäuschend ausgefallen sei. Dank einer sehr geringen Steuerzahlung habe der Nettogewinn aber stärker zugelegt, als erwartet. Jost habe in einer Aktienanalyse vom 6. Februar seine EPS-Schätzungen leicht angehoben (2020e: 53,67 (alt: 52,58) USD; 2021e: 62,22 (alt: 61,83) USD).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: