Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.400,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 23.04.2019 1.420,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 12.04.2019 1.475,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 05.04.2019 1.250,00 Halten Independent Research Markus Friebel 21.03.2019 1.315,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. Brian White 20.03.2019 1,350,00 Buy Merrill Lynch Justin Post 19.03.2019 1.350,00 Buy Needham & Co Laura Martin 05.03.2019 1.350,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 06.02.2019 1.430,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 06.02.2019 1.350,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 06.02.2019 1.400,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 05.02.2019 1.500,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 05.02.2019 1.350,00 Overweight Barclays Ross Sandler 05.02.2019 1.350,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 05.02.2019 1.250,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 05.02.2019 1.300,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 05.02.2019

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.138,40 EUR +0,71% (25.04.2019, 20:39)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.138,40 EUR +0,12% (25.04.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.267,33 USD +0,58% (25.04.2019, 20:25)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.04.2019/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.500,00 USD oder 1.250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. präsentiert am 29. April die Zahlen für das erste Quartal 2019.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Guggenheim Securities. Der dort zuständige Analyst Michael Morris erhöht in seiner Aktienanalyse vom 5. April das Kursziel von 1.300,00 auf 1.475,00 USD und stuft den Titel nach wie vor mit "buy" ein.Die Analysten von Guggenheim Securities hätten im Rahmen einer Studie zum Internetsektor eine Aktualisierung der Bewertungsmodelle vorgenommen. Unternehmen aus dem Bereich digitale Medien dürften sich auf lange Sicht wegen des säkularen Drucks auf werbegestützte lineare Zuschauerlevels Chancen bieten. Michael Morris halte Alphabet Inc. im Vergleich zur werbefinanzierten Peer Group für am besten positioniert, um die Nutzung der Services zu verstärken und die Monetarisierung bei Videoprodukten zu forcieren.Die niedrigste Kursprognose für Alphabet in Höhe von 1.250,00 USD kommt dagegen von Independent Research. Aktienanalyst Markus Friebel bestätigt in einer Aktienanalyse vom 21. März seine Halteempfehlung für den Wert. Die EU-Kommission habe Alphabet bzw. die Tochter Google zu einer erneuten Geldbuße in Höhe von 1,49 Mrd. Euro verurteilt. Dies sei die dritte Milliardenstrafe der EU-Kommission innerhalb von knapp zwei Jahren, womit sich die gesamt Geldbuße nun auf 8,25 Mrd. Euro belaufe. Die EU-Kommission beanstande im aktuellen Fall, bei dem die Online-Werbevermittlungsplattform Adsense untersucht worden sei, dass Google in Verträgen mit Portalen oder Zeitungen Ausschließlichkeitsklauseln und andere Wettbewerbshindernisse eingebaut habe, um die eigene Stellung auf dem Markt der Online-Werbevermittler zu zementieren. Laut EU-Kommission habe Google hier einen Marktanteil von mehr als 70%.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: