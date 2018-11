Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.375,00 Neutral JMP Securities - 02.11.2018 1.435,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 30.10.2018 1.150,00 Outperform Macquarie Research - 29.10.2018 1.400,00 Buy Nomura - 29.10.2018 1.400,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 26.10.2018 1.400,00 Kaufen Barclays Capital Ross Sandler 26.10.2018 1.450,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.10.2018 1.350,00 Kaufen J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.10.2018 1.315,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 26.10.2018 1.400,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 26.10.2018 1.400,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 26.10.2018 1.300,00 Outperform Wells Fargo & Co - 26.10.2018 1.200,00 Halten Independent Research Markus Friebel 26.10.2018 1.300,00 Buy Morningstar Ali Mogharabi 25.10.2018

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

937,03 EUR +0,23% (16.11.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

939,00 EUR -0,72% (16.11.2018, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.071,05USD +1,56% (15.11.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (16.11.2018/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.450,00 USD oder 1.150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 25. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal 2018 vorgelegt.Wie aus der Aktienanalyse von "Der Aktionär" vom 26. Oktober hervorgeht, bleibt Alphabet beim Umsatz hinter den Schätzungen zurück. Die Experten an der Wall Street hätten einen Gewinn je Aktie von 12,82 USD erwartet - Alphabet habe 13,06 USD veröffentlicht. Beim Umsatz habe der Konzern die Analysten-Schätzungen jedoch nicht übertreffen können: Der Umsatz sei um 21 Prozent auf 33,74 Milliarden USD angewachsen - erwartet worden seien 34,00 Milliarden USD. Das schwächere Umsatzwachstum führte Finanzchefin Ruth Porat auf den stärkeren USD im dritten Quartal zurück, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Zahlen von 1.500 auf 1.450 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen. Analyst Stephen Ju habe das neue Kursziel in einer am 26. Oktober vorliegenden Studie mit etwas moderateren Annahmen zum Umsatzwachstum der Google Cloud Plattform begründet.Bei Independent Research jedoch wird der Alphabet-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 1.400 USD auf 1.200 USD gesenkt. Der Umsatzanstieg in Q3/2018 habe mit +21,5% y/y im Rahmen der Analystenprognose ebenso wie auch die operative Ergebnisentwicklung gelegen. Beim Nettoergebnis (+36,5% y/y) sei Alphabet wieder die sehr niedrige Steuerbelastung sowie die neue Rechnungslegungsvorschrift bei Beteiligungen zugute gekommen. Ein Effekt, der sich angesichts des aktuell sehr unsicheren Kapitalmarktumfelds zeitnah ins Gegenteil umkehren und statt zu Milliardengewinnen zu Milliardenbelastungen führen kann, so Markus Friebel von Independent Research in einer aktuellen Aktienanalyse vom 26. Oktober.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: