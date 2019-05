Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.400,00 Verkaufen Credit Suisse Stephen Ju 15.05.2019 1.400,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 15.05.2019 1.250,00 Halten Independent Research Markus Friebel 02.05.2019 1.315,00 Kaufen Barclays Capital - 30.04.2019 1.350,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 30.04.2019 1.310,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.04.2019 1.300,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 30.04.2019 1.287,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. Scott Devitt 30.04.2019 1.425,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 30.04.2019 1.350,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 30.04.2019



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.425,00 USD oder 1.250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 29. April die Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. April hat eine weitere EU-Milliardenstrafe den Gewinn des Google-Mutterkonzerns Alphabet zu Jahresbeginn gedrückt. Verglichen mit dem Vorjahreswert sei der Überschuss unter dem Strich um knapp 30 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar gesunken (6,0 Mrd. Euro). Der Umsatz habe angesichts weiter sprudelnder Werbeeinnahmen um rund 17 Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar zugelegt, sei damit aber weit unter den Erwartungen der Analysten geblieben.Die EU-Kommission habe im März zum dritten Mal eine hohe Strafe gegen Google verhängt. Wegen Behinderung anderer Anbieter im Suchmaschinengeschäft sei der Konzern zu einer Zahlung von rund 1,5 Milliarden Euro verdonnert worden. Die hinterließ nun deutliche Spuren in der Bilanz, auch wenn der Gewinn trotzdem noch sehr hoch ausfiel, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Morgan Stanley: 1.425,00 USD. Analyst Brian Nowak bleibt in seiner Aktienanalyse vom 30. April beim "overweight"-Rating. Alphabet Inc. habe es zum ersten Mal seit 17 Quartalen nicht geschafft, den Webseiten-Umsatz auf währungsneutraler Basis um mehr als 20% zu steigern. Das Unternehmen habe als Begründung das Timing von Produktveränderungen im Werbegeschäft angeführt. Es herrsche aber keine Klarheit, worin die Änderungen bestehen würden und ob die negativen Auswirkungen linear seien oder noch weitere Anpassungen in der Pipeline seien.Analyst Brian Nowak mahne eine bessere Transparenz an, um langfristig Wertschöpfung betreiben zu können. Die EBITDA-Schätzungen für 2019 und 2020 seien um 1% sowie 3% nach unten korrigiert worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: