Kurzprofil Alpha Pro Tech Ltd.:



Alpha Pro Tech, Ltd. (ISIN: US0207721095, WKN: 907487; Ticker-Symbol: APL, NYSE MKT-Symbol: APT) ist im Bereich des Schutzes von Menschen, Produkten und Umwelt tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaft Alpha Pro Tech, Inc. eine Reihe von Einweg-Schutzkleidung und Infektionskontrollprodukten für den Reinraum-, Industrie-, Pharma-, Medizin- und Dentalmarkt. Die Produkte sind in drei Segmente unterteilt: Gebäudeversorgung, die aus Produkten zur Bauwetterbeständigkeit, wie z.B. Hausfolie und synthetische Dachunterlage, sowie anderen gewebten Materialien besteht; Einwegschutzkleidung, die aus Einwegschutzkleidung, wie z.B. Schuheinlagen, Barettkappen, Kleider, Overalls, Laborkittel, Kleider und andere verschiedene Produkte besteht, und Infektionsschutz, die aus Gesichtsmasken und Augenschilden besteht. Das Unternehmen stellt über seine Tochtergesellschaft Alpha ProTech Engineered Products, Inc. auch eine Reihe von Bewitterungsprodukten für den Hochbau her. Weitere Informationen unter http://www.alphaprotech.com/default.aspx (28.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alpha Pro Tech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alpha Pro Tech Ltd. (ISIN: US0207721095, WKN: 907487; Ticker-Symbol: APL, NYSE MKT-Symbol: APT) unter die Lupe.Eine kleine US-Firma mit einem Jahresumsatz im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich sorge an der Börse derzeit für Furore: Alpha Pro Tech. Der Hersteller von Mund- und Körperschutz-Artikeln profitiere aktuell von den jüngsten Entwicklungen der Corona-Krise. Besser gesagt profitiere die Aktie von Zockern, die den Wert aktuell in schwindelerregende Höhen treiben . Mit einer realen Bewertung des Papiers habe das nichts zu tun. Es sei ein Hoch-Risiko-Zock.Vor einer Woche, am Freitag, 21. Februar 2020, habe man eine Aktie von Alpho Pro Tech für unter 5 Euro erwerben können. Am gestrigen Donnerstag habe der Wert auf etwa 19 Euro angezogen, heute Morgen habe der Small Cap zeitweise 43 Euro gekostet. In fünf Handelstagen habe sich der Kurs fast verzehnfacht, allein am Freitag habe das Plus zeitweise mehr als 100 Prozent betragen.Das gebe es nicht oft am Aktienmarkt. Noch seltener sei, dass das Papier in der Liste der meistgehandelten Papiere des Onlinebrokers Flatex auftauche, heute sogar an der Spitze.Mittlerweile sei der Wert auf 24 Euro zurückgekommen. Wer also bei 40 Euro heute eingestiegen sei, sitze bereits auf satten Buchverlusten von etwa 40 Prozent. Bereits in früheren Jahren sei Alpha Pro Tech immer wieder mal mit kurzfristigen Eskapaden aufgefallen, etwa 2014. Nach einem Hype seien die Kurse schnell wieder auf ein normales Bewertungsniveau zurückgesackt.Es existiere ein Engpass am Markt für Mundschutzmasken, die derzeit wegen der Coronavirus-Krise gesucht seien. Auch in Deutschland. "Es gibt wirklich erhebliche und umfängliche Lieferengpässe", habe Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO), gesagt.Auch der deutsche Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk stelle Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt würden. Die Lübecker würden ebenfalls mit voll ausgelasteten Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz arbeiten, könnten das kurzfristig auch nicht weiter erhöhen. Die SDAX-Aktie habe heute zeitweise um rund 20 Prozent angezogen auf das höchste Niveau seit September 2018.Der aktuelle Hype um Aktien von Mundschutz-Herstellern sei angesichts begrenzter Produktionskapazitäten und - noch wichtiger - begrenzter Schutzfunktion gegen das Coronavirus nur vorübergehend. Wer die Aktien kaufe, sollte sich bewusst sein, dass der Kurs schnell wieder in "normale" Bewertungsregionen zurückfalle.